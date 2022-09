Szefernaker: Mieliśmy rację w kwestiach związanych z Rosją i z podejściem do Rosji

PiS ostrzegał Europę przed agresywną polityką Rosji wiele lat temu; dopiero gdy trwa wojna na Ukrainie europejscy politycy zrozumieli, że były to trafne obserwacje - mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Wielu europejskich polityków przyznaje rację PiS i braciom Kaczyńskim; dziś to nie jest żadna odwaga - dodał.

"Cała Europa mówi dziś polskim głosem. Polskim głosem mówi też Donald Tusk. Wcześniej mówił takim głosem, jakim mówiła Angela Merkel. To właśnie Tusk i Merkel przez lata kształtowali europejską politykę. Angela Merkel odeszła z polityki, bo zrozumiała, że popełniła błąd. Myślę, że i Donald Tusk powinien odejść z polityki i zamilknąć - powiedział w piątek w Polsat News wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Wiceminister zaznaczył, że PiS ostrzegał Europę przed agresywną polityką Rosji już wiele lat temu. Jak dodał, dopiero teraz, gdy od pół roku trwa wojna na Ukrainie europejscy politycy zrozumieli, że były to trafne obserwacje. "Wielu europejskich polityków przyznaje rację Prawu i Sprawiedliwości i braciom Kaczyńskim. Dziś to nie jest żadna odwaga" - zauważył Szefernaker.

"Jeśli ktokolwiek z polskich polityków myślałby, że temat związany z wojną z Rosją i wojną na Ukrainie jest na rękę PiS, to znaczy, że to jest wyjątkowe draństwo" - podkreślił.

"Tysiące ludzi ginie na Ukrainie i dziś, bez względu na to, jaki miałoby to skutek polityczny w jakimkolwiek kraju, ta wojna musi się skończyć. Lepiej przegrać wybory polityczne i żeby wojna na Ukrainie się skończyła, niż je wygrać i żeby tam ginęli ludzie" - oświadczył Szefernaker na sugestię, że sytuacja wywołana rosyjską agresją jest korzystna dla partii rządzącej.

"W tych kategoriach myślą, ci, którym jest na rękę kryzys gospodarczy. Są tacy politycy, którzy zyskują w takiej sytuacji elektorat ludzi niezadowolonych" - ocenił wiceminister spraw wewnętrznych.

Jego zdaniem, sytuacja związana z cenami wynika z pandemii i z tego, że Putin rozpoczął bezsensowną agresję Rosji na Ukrainę. "Gdy rządziła opozycja podniosła podatek VAT do 23 proc. Mamy tarczę i wprowadzamy zapowiedziane dodatki węglowe. To jest różnica, jak władza reaguje podczas kryzysu. Nie wszystko się nam udaje, ale mamy program i go realizujemy. W polityce warto być konsekwentnym i wiarygodnym" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Według niego obecnie w Polsce przebywa ok. 1,3 mln obywateli Ukrainy. Ok. 600 tys. to osoby w wieku produktywnym. Legalną pracę w Polsce podjęło ok. 450 tys. osób. "Te osoby pracują na sukces polskiego PKB i polskiej gospodarki w trudnych czasach" - zauważył Szefernaker.

"Jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, które może wprowadzać programy społeczne. PiS jest najlepszym środowiskiem politycznym, które może podołać tym ciężkim czasom" - podkreślił Szefernaker.