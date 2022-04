Szefernaker o dopuszczeniu do wykonywania zawodu lekarza obywateli Ukrainy: to będzie głównie pomoc udzielana Ukraińcom

Nie jest ważna kwestia znajomości języka polskiego, ponieważ zakładamy, że w dużej mierze będzie to pomoc udzielana Ukraińcom - powiedział pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker, odnosząc się do kwestii tymczasowego dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza obywateli Ukrainy.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do prac w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W projekcie są m.in. zapisy o tymczasowym dopuszczeniu lekarzy z Ukrainy do wykonywania zawodu w Polsce. Podczas sejmowej dyskusji posłowie, m.in. Elżbieta Płonka (PiS) dopytywała, na jakich zasadach będą zatrudniani ukraińscy lekarze.

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker, odpowiadając na pytania w tej kwestii zauważył, że "w dużej mierze będzie to pomoc udzielana Ukraińcom". "Tu nie jest ważna kwestia znajomości języka. (...) W związku z tym na mocy tej ustawy wystarczy kwalifikacja w Ukrainie do wykonywania zawodu" - powiedział.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, ma ona na celu m.in. umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom spoza Unii Europejskiej, którzy chcą udzielać pomocy medycznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa tymczasowego wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewidziano też umożliwienie obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym uzyskany w Ukrainie dyplom jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia, przyznający tytuł zawodowy specjalisty albo magistra na kierunku psychologia, świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy, bez konieczności jego nostryfikacji. Dzięki temu będzie możliwe udzielanie świadczeń psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich rodaków, którzy nie znają języka polskiego.