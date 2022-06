Szefernaker o przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o SN: jestem przekonany, że to pozwoli także na sprawną realizację KPO

Sejm potwierdził przyjęcie tej ustawy w takim kształcie, w jakim wcześniej ją przyjął, bez poprawek Senatu. Jestem przekonany, że to pozwoli także na sprawną realizację KPO – powiedział w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, komentując czwartkowe głosowanie nad nowelizacją ustawy o SN.

Sejm odrzucił w czwartek 23 z 29 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Poparcia nie zyskały wszystkie kluczowe poprawki dotyczące m.in. unieważnienia orzeczeń likwidowanej Izby Dyscyplinarnej i wprowadzenia wymogu co najmniej 7-letniego stażu orzekania w SN dla 33 wylosowanych kandydatów, spośród których sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie wybierał prezydent.

Szefernaker pytany Polskim Radiu Koszalin, czy odrzucenie poprawek Senatu może spowodować problemy z wypłatą środków z KPO, co podnosi parlamentarna opozycja, zaznaczył, że przyjęta nowelizacja jest realizacją założenia wyjaśniającego wątpliwe kwestie i przyjętego dzięki współpracy z Komisją Europejską.

"Ta ustawa została wcześniej przyjęta przez Sejm, teraz Sejm potwierdził przyjęcie tej ustawy w takim kształcie, w jakim wcześniej ją przyjął, bez poprawek Senatu. Jestem przekonany, że to pozwoli także na sprawną realizację KPO" - powiedział wiceszef MSWiA.

Odniósł się także do przyjętej w czwartek w Parlamencie Europejskim rezolucji, domagającej się większej władzy dla instytucji unijnych.

"Dziś Unia Europejska potrzebuje, jak nigdy, jedności w sytuacji, kiedy mamy agresora za wschodnią granicą. Dziś Unia Europejska potrzebuje jedności, a nie dyskusji o tym, jak tę Unię Europejską reformować. I to w złym kierunku. (…) Unia miałaby mieć dodatkowe kompetencje i móc narzucać różne rozwiązania jeszcze bardziej niż dziś" - ocenił Szefernaker.

"Myślę, że najważniejsze jest to, byśmy byli wspólnotą ludzi, którzy mają przede wszystkim wspólne interesy związane z bezpieczeństwem. (…) Jestem przekonany, że Unia powstała jako wspólnota wolnych, niepodległych narodów, które same o sobie decydują, a w sprawach najważniejszych dla Europy, Europa ma wspólne stanowisko. Jestem przekonany, że powrót do korzeni europejskich (…) jest dziś przez Europejczyków oczekiwana" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą Radę Europejską do rozpoczęcia procesu rewizji traktatów unijnych i przyznania PE m.in. prawa inicjatywy ustawodawczej, a także do wprowadzenia głosowania większościowego w Radzie UE. Oprócz tego posłowie domagają się rozszerzenia uprawnień Unii na takie sfery jak ochrona zdrowia, energetyka, obronność oraz polityka społeczna i gospodarcza. Chcą też, by Parlament Europejski miał prawo do inicjowania, zmieniania lub cofania przepisów oraz, by otrzymał pełnię praw jako współprawodawca w zakresie budżetu UE.

Pretekstem do uchwalenia rezolucji było zakończenie 9 maja Konferencji w sprawie przyszłości Europy - serii debat i dyskusji prowadzonych ze społeczeństwem obywatelskim na temat wyzwań i priorytetów UE.