Szefernaker o wezwaniu przedsądowym do Tuska: ten pozew pokazuje, że odpowiedzialność za słowa jest potrzebna

Politycy opozycji mają przekonanie, że nie muszą brać odpowiedzialności za swoje słowa, ten pozew pokazuje, że odpowiedzialność jest potrzebna - ocenił w poniedziałek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, odnosząc się do wezwania przedsądowego, jakie do szefa PO Donalda Tuska skierował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wezwanie ma związek z wpisem, jaki Tusk zamieścił na Twitterze 19 kwietnia. "Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw Rosji. PiS chce sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA sfałszowano wybory, a Morawiecki wspiera Le Pen i atakuje Unię. Plany pisane obcym alfabetem" - napisał lider PO.

Jak wynika z informacji PAP, reprezentujący Kaczyńskiego prawnicy przed weekendem przesłali do Tuska ostateczne wezwanie przedsądowe, w którym domagają się spełnienia przez niego kilku świadczeń, pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Szefernaker pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, o to, czy takie przeprosiny padną, zaznaczył, że to, co zostało napisane (przez Donalda Tuska - PAP) jest nieprawdą, "w związku z tym powinny być przeprosiny". "Myślę, że człowiek, który ma honor, jeżeli mówi nieprawdę, to później powinien przeprosić" - dodał.

W ocenie Szefernakera, wielu polityków w Polsce mówi opinii publicznej "wiele różnych nieprawd, półprawd, a wręcz czasami kłamstw, walcząc o jakieś swoje doraźne korzyści polityczne, nie bacząc w ogóle na to, jakie są skutki polityczne, także w relacjach Polski z różnymi państwami".

"Politycy opozycji, w tej chwili myślę, mają takie przekonanie, że nie muszą brać odpowiedzialności za swoje słowa. Ten pozew pokazuje, że ta odpowiedzialność jest potrzebna. Trzeba także brać odpowiedzialność w polityce za swoje słowa. W moim przekonaniu wielu polityków opozycji dzisiaj nie bierze żadnej odpowiedzialności, a polityka to odpowiedzialność" - mówił. "Nie można mówić wszystkiego będąc politykiem, parlamentarzystą, byłym ministrem, bo często właśnie różnego rodzaju nieprzychylne nam siły za granica wykorzystują te słowa" - ocenił.

Lider PiS domaga się, by Tusk w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania zamieścił na swoim twitterowym koncie przeprosiny, które miałyby być przez tydzień "przypięte" na samym początku strony głównej jego profilu. "Przepraszam Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moim wpisie na portalu Twitter z 19.4.2022 r. fałszywie przypisałem Mu twierdzenie, że w USA sfałszowano wybory. W rzeczywistości Jarosław Kaczyński takiego poglądu nie prezentował, a tym samym bezprawnie naruszyłem Jego dobre imię" - mają brzmieć przeprosiny.

W piśmie, do którego dotarła PAP, zaznaczono, że przeprosiny mają być zamieszczone bez jakichkolwiek komentarzy czy uzupełnień. Ponadto Kaczyński chce, by Tusk zaniechał dalszych naruszeń objętych wezwaniem, w tym natychmiastowego i trwałego usunięcia wspomnianego wpisu. Dodatkowo w ciągu maksymalnie trzech dni szef PO miałby wpłacić 10 tys. zł na Caritas Polska na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.