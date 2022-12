Szefernaker: oczekujemy utworzenia dodatkowego unijnego funduszu na pomoc uchodźcom

Od początku oczekujemy utworzenia dodatkowego unijnego funduszu na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy; taki fundusz do dzisiaj nie został utworzony - zaznaczył we wtorek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker odnosząc się do noweli tzw. ustawy pomocowej.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Przygotowana w MSWiA nowela ma doprecyzować i uzupełnić obecne przepisy. Znowelizowane zostaną m.in. przepisy związane z pomocą w miejscach zbiorowego zakwaterowania organizowanych przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne. Zgodnie z projektem od marca taka pomoc będzie udzielana co do zasady przez okres do 120 dni od pierwszego przyjazdu uchodźcy do Polski. Po tym terminie uchodźca, nienależący do grup szczególnie wrażliwych, aby otrzymać taką pomoc, będzie musiał pokrywać część jej kosztów, a także mieć nadany numer PESEL.

Odpowiadając we wtorek w Sejmie na pytania posłów wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker doprecyzował, że odpłatność za zakwaterowanie nie będzie dotyczyła osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a także osób sprawujących opiekę nad tymi osobami.

Dodał, że do grup wrażliwych, które nie będą ponosić kosztów zakwaterowania wejdą m.in. kobiety, które ukończyły 60. rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, kobiety w ciąży i osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia, osoby samotnie sprawujące na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, małoletni i osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że decyzje, których osób dotyczył będzie ten zapis podejmowały będą podmioty wypłacające środki na podstawie umowy z wojewodą lub na podstawie polecenia wojewody.

Szefernaker zaznaczył, że w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa obecnie ok. 80 tys. osób. Dodał, że z przeprowadzonej ankiety wynika, że wśród osób przebywających w takich miejscach, ponad 50 proc. osób to osoby, które podjęły pracę. Przekazał ponadto, że od początku wojny z miejsc zbiorowego zakwaterowania opłacanych przez wojewodów skorzystało 426 tys. 469 osób.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że obecnie w Polsce przebywa na stałe ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy. Dodał, że część z osób, które wyrobiło numer PESEL opuściło Polskę.

Odnosząc się do pytania o liczbę obywateli Ukrainy, którzy skorzystali z pomocy polskich rodzin w ramach wypłacanego rządowego świadczenia 40 zł dla pomagających uchodźcom zaznaczył, że u polskich rodzin mieszkało 1 mln 492 tys. 915 osób.

Pytany o pomoc dla uchodźców od instytucji europejskich przypomniał, że Polska od początku oczekuje utworzenia dodatkowego unijnego funduszu na pomoc ukraińskich uchodźcom w krajach członkowskich. "Taki fundusz do dzisiaj nie został utworzony" - powiedział Szefernaker.

Dodał, że jedyne dodatkowe środki, które Polska otrzymała do tej pory, wynoszą 140 mln euro. Rząd oczekuje na drugą transzę w wysokości 55 mln euro. "Te 195 mln euro jest kroplą w morzu potrzeb uchodźców w Polsce" - mówił Szefernaker.

Podał, że największa liczba uchodźców dotarła na Śląsk, do Małopolski, Dolnego Śląska i na Mazowsze.

Odnosząc się do pytania o kursy językowe powiedział, że w pierwszych miesiącach od wybuchu wojny rozpoczęto dofinansowanie z resortu rodziny, pracy, polityki społecznej dla organizacji pozarządowych na prowadzenie kursów językowych. "Ministerstwo w pierwszych miesiącach wydało ponad 100 mln zł na kursy języka polskiego" - mówił.

Dodał, że rząd przekazał samorządom na pomoc uchodźcom z Ukrainy 5 mld 700 mln zł.