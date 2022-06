Szefernaker: ograniczenia przy granicy polsko-białoruskiej wynikały z braku zapory granicznej

Ograniczenia przy granicy polsko-białoruskiej wynikały z braku zapory granicznej - powiedział w czwartek wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców z Ukrainy Paweł Szefernaker. Dodał, że zagrożenie na granicy białoruskiej nie minęło, ale dzięki budowie zapory jest możliwe jego zniesienie.

W czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował na Twitterze, że od 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Dodał, że w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej wojewoda podlaski wprowadzi zakaz przebywania.

Pytany o zniesienie zakazu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zaznaczył w czwartek w RMF FM, że zagrożenie na granicy białoruskiej nie minęło, zaś zniesienie zakazu jest skutkiem realizacji obietnicy rządu związanej z budową zapory granicznej.

"Ograniczenia, które były do tej pory wprowadzone wynikały z tego, że nie było zapory na granicy polsko-białoruskiej. Dziś pomimo tego, że wielu liderów opozycji, mówiło, że nie da się tego zbudować, my realizujemy zgodnie z planem budowę tej zapory" -powiedział. Dodał, że do tej pory wybudowano ponad 130 kilometrów zapory, a do końca czerwca planowane jest oddanie tych części, które nie są jeszcze gotowe.

"Żeby ona była w 100 proc. funkcjonalna to także musi mieć zabezpieczenia elektroniczne. W związku z tym w tych miejscach na terenie województwa podlaskiego, gdzie przez kolejne trzy miesiące będzie trwała budowa tej perymetrii, czyli elektronicznych elementów budowanej zapory, przez te najbliższe trzy miesiące planujemy, aby jeszcze ten pas, gdzie nie będzie można się przemieszczać to będzie ok. 200 m. To będzie decyzja wojewody w ramach istniejącego prawa, aby była możliwość budowy perymetrii" - mówił.

Pytany o rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy zwracają uwagę na ogromne problemy odpowiedział, że "ta pomoc, która w tej chwili obowiązuje, wynika także z przepisów unijnych. Czekamy na notyfikację przepisów polskich, zgodnie z prawem unijnym. Jeżeli będzie notyfikacja, będziemy mogli także na większą skalę te środki przekazać przedsiębiorcom, którzy na terenie tych samorządów ponieśli straty" - wskazał Szefernaker.

Zaznaczył, że część tych przedsiębiorców również utrzymuje się dzięki temu, że "na przykład w ich pensjonatach przebywa policja, czy inne służby mundurowe, które przebywają na obszarze przygranicznym".

Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązuje do 30 czerwca. Do tego czasu - zgodnie z harmonogramem - ma zostać wybudowana zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej.

Budowa bariery, która stanie na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej. Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała we wtorek, że odbiory pierwszych odcinków już się rozpoczęły.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim weszło w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.