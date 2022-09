Szefernaker: pod koniec września planujemy nowelizację ustawy o uchodźcach z Ukrainy

Pod koniec września planujemy nowelizację ustawy o uchodźcach wojennych z Ukrainy - poinformował PAP wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Jak wyjaśnił, zmiany wynikają z doświadczeń po półroczu pomocy i mają na celu uproszczenie niektórych procedur.

Informacje o planowanej na wrzesień nowelizacji ustawy o pomocy uchodźcom Szefernaker przekazał PAP podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak wyjaśnił, będzie to robocza nowelizacja wynikająca z doświadczeń administracji z ostatniego półrocza. "Przede wszystkim po to, żeby wykorzystać to doświadczenie związane z funkcjonowaniem uchodźców w naszym kraju przez te sześć miesięcy" - powiedział wiceszef MSWiA.

"Z jednej strony - trzeba uprościć te procedury tak, żeby nie tworzyły się pewnego rodzaju korki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych osób chociażby na rynku pracy, a z drugiej strony - trzeba uszczelnić system w tych miejscach, gdzie uznamy, że należy, dla dobra Rzeczypospolitej Polski, Polaków" - podkreślił Szefernaker.

Wrześniowa nowela będzie kolejną zmianą w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta reguluje sytuację uchodźców wojennych w Polsce, w tym legalność ich pobytu, prawo do nauki i pracy czy dostęp do ochrony zdrowia. Weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę.

