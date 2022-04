Szefernaker: Pracujemy, aby na 1 września system szkolny był gotowy na przyjęcie uczniów z Ukrainy

Na 1 września system szkolny ma być gotowy na przyjęcie uczniów z Ukrainy tak, aby polskie dzieci nie odczuwały znaczącego wzrostu liczby dzieci uciekinierów – zapewnił wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.

Zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań jest przygotowanie systemu edukacji na 1 września, tak aby wszystkie dzieci uchodźców z Ukrainy mogły skorzystać ze żłobków i przedszkoli. "W kolejnych tygodniach z ministrem edukacji panem Przemysławem Czarnkiem będziemy rozmawiali z samorządowcami, tak, aby ten system - nie tylko doraźnie, jak do tej pory - funkcjonował, żeby polskie dzieci korzystając ze szkół nie odczuwały znaczącego wzrostu uczniów z Ukrainy. To jest nasze zadanie na najbliższe tygodnie" - powiedział Szefernaker.

Podkreślił, że strona rządowa "umówiła się" z samorządową, że najbliższe tygodnie "zostaną poświęcone na to, aby ulepszyć system edukacji, dostosować do liczby uczniów, którzy dotarli i dotrą do Polski".