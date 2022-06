Szefernaker: propozycje Konfederacji mają na celu nastawianie przeciw uchodźcom z Ukrainy

Propozycje poprawek, które zgłasza Konfederacja do projektu nowelizacji specustawy pomocowej, mają na celu nastawianie części Polaków przeciwko uchodźcom wojennym z Ukrainy - podkreślił w środę wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker.

Sejm kontynuuje w środę prace na projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

"Te rozwiązania, które przyjmujemy, są w interesie Polski i Polaków, bo są tu posłowie, którzy próbują szczuć jeden na drugiego, którzy próbują pokazywać, że ktoś ma jakieś dodatkowe prawa. Nie, proszę państwa" - powiedział Szefernaker z mównicy sejmowej. Jak podkreślił, ustawa nie daje dodatkowych praw, bo takie same prawa ma każdy, kto ma legalny pobyt w Polsce.

Do tych słów nawiązał poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj na sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zajmowała się zgłoszonymi do projektu poprawkami. "To są niedobre słowa. My nie chcemy szczuć na Ukraińców. My inaczej widzimy kwestię polsko-ukraińską i reprezentujemy też wielu Polaków, którzy tak na ten problem patrzą" - zapewnił Tuduj.

Poseł przedstawiał też poprawki zaproponowane przez jego koło. Jedna z nich zakładała powrót do zapisu, według którego obywatel Ukrainy, żeby był objęty specustawą, musiałby przybyć bezpośredniego ze swojego kraju. Tuduj argumentował, że migracja nie jest tak dynamiczna, więc nie ma już powodu, aby obejmować specustawą wszystkich ukraińskich uchodźców. Poprawka nie zyskała poparcia komisji. Przeciw niej było 26 posłów, za jeden. Przewodniczący komisji Wiesław Szczepański przypomniał, że przepisy w tej sprawie zmieniano w konsensusie.

Szefernaker zwrócił uwagę, że taka poprawka pozbawiłaby obywateli Polski, którzy pomagają tym uchodźcom, prawa do świadczenia w wysokości 40 złotych. "Setki tysięcy Polaków pomogły uchodźcom, którzy przybyli ze Słowacji, z Węgier, szczególnie na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem. Rozumiem, że Konfederacja proponuje, żeby tym wszystkim Polakom nie można było wypłacać świadczeń" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Inna poprawka koła Konfederacji dotyczyła ograniczenia świadczeń socjalnych, które mogą otrzymać ukraińscy uchodźcy. Również w tym przypadku komisja nie poparła poprawki głosami 26 przeciw i jednym głosem za.

Szefernaker podkreślił, że tego typu poprawki "próbują nastawić część osób przeciwko uchodźcom". "Uchodźcy mający status legalnego pobytu w Polsce otrzymają tylko i wyłącznie te świadczenia, które otrzymuje każdy inny cudzoziemiec, który ma status legalnego pobytu w Polsce" - powiedział Szefernaker. Propozycja Konfederacji, jak stwierdził wiceminister, jest taka, aby świadczenia otrzymywał Irakijczyk, Amerykanin i każdy przedstawiciel innych narodowości, który ma legalny pobyt w Polsce, ale nie Ukrainiec.

Kolejna nowelizacja specustawy pomocowej ma wprowadzić rozwiązania systemowe dotyczące m.in. uelastycznienia rynku pracy, zwiększenia możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. Są w niej też rozwiązania, których celem jest wyeliminowanie przypadków pobierania świadczeń przez obywatela Ukrainy, który utracił do nich prawo.