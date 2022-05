Szefernaker: Rolą rządzących jest stwarzać strażakom jak najlepsze warunki do pracy

Naszą rolą rządzących jest stwarzać strażakom jak najlepsze warunki do pracy – powiedział w niedzielę w Łobzie (Zachodniopomorskie) wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, deklarując w imieniu rządu podejmowanie stosownych działań i dziękując strażakom za ich służbę.

W niedzielę w Łobzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, w których uczestniczyli m.in. wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, parlamentarzyści, przedstawiciele władz i instytucji wojewódzkich oraz służb mundurowych, również zagranicznych formacji, w tym strażacy z Ukrainy.

Szefernaker w swoim wystąpieniu zaznaczył, że "rolą rządzących jest stwarzać wam (strażakom) jak najlepsze warunki do pracy". Zadeklarował przy tym, w imieniu rządu, że ten będzie się starać realizować to zadanie. Podkreślił, że temu właśnie służy ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Dodał, że nowy sprzęt trafia do wielu jednostek straży pożarnej, również w województwie zachodniopomorskim.

Wiceszef MSWiA przyznał, że ostatnie dwa lata to czas wielu wyzwań dla polskich służb, w tym straży pożarnej. "To wiele nowych wyzwań związanych z pandemią oraz sytuacją, która ma miejsce za naszą granicą, u naszych sąsiadów na Ukrainie. Kłaniam się zachodniopomorskim strażakom za to wszystko, co robicie (…), za to, że zachodniopomorscy mieszkańcy mogą na co dzień liczyć na waszą pomoc. Za to, że macie największe poparcie, jeśli chodzi o wszelkie zawody wśród mieszkańców Polski" - powiedział Szefernaker.

Pogratulował komendantowi wojewódzkiemu PSP w Szczecinie nadbryg. Jarosławowi Tomczykowi awansu na stopień generała, który odebrał z rąk prezydenta RP. Zaznaczył, że "to awans dla całego garnizonu zachodniopomorskiego".

Szefernaker pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym podczas niedzielnej uroczystości. "Ten system ratownictwa, który jest w Polsce, jest oparty o funkcjonariuszy i druhów ochotników. Wyjątkowy system. Nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie polskich rodzin. (…) Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcom, matkom, żonom, wszystkim, dzięki którym nasi zachodniopomorscy strażacy mogą spokojnie pełnić służbę" - podkreślił wiceminister.

Golińska z kolei zaznaczyła, że strażacy, pomagając drugiemu człowiekowi, zmieniają jego świat. "Pomoc jednemu człowiekowi nie zmieni świata, ale pomoc jednemu człowiekowi na pewno zmieni jego świat. Jeśli pomyślimy, ilu osobom tu obecnym pomogli strażacy, ile razy strażacy (…) wyjeżdżali na pomoc drugiemu człowiekowi, ile razy jechaliście, aby gasić pożary (…), ile razy ratowaliście mienie ludzkie, życie i zdrowie człowieka, tyle razy możemy powiedzieć, że uratowaliście komuś świat" - powiedziała wiceminister klimatu i środowiska.

Zaznaczyła, że legislacyjne działania i rządowe programy są nie tylko formą wsparcia straży pożarnej, ale także "powiedzenia wam dziękuję". "Dziękujemy wam, za to, że jesteście tam, gdzie nie każdy chciałby być, gdzie wielu bałoby się być" - powiedziała Golińska.

Komendant wojewódzkiej PSP podkreślił, że tegoroczne obchody Dnia Strażaka są wyjątkowe, bo to jubileusz 30-lecia powstania i powołania Państwowej Straży Pożarnej. "Naszym celem jest ochrona zdrowia, życia, mienia, środowiska realizowana przez walkę z pożarami i klęskami żywiołowymi" - mówił. Dodał, że od 2020 r. strażacy zaangażowani byli także w zadania związane z walką z Cvid-19, a od kilku miesięcy są włączeni w pomoc Ukrainie, w transport uchodźców do punktów recepcyjnych.

"To setki kursów strażackich autobusów i tysiące przewiezionych osób" - powiedział nadbryg. Jarosław Tomczyk. Dodał, że zachodniopomorska straż przekazała na Ukrainę sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie.

Jak przekazał w swoim wystąpieniu komendant wojewódzki PSP, w Zachodniopomorskiem prowadzonych jest kilka istotnych inwestycji w ramach rządowych programów. Nadbryg. Tomczyk wspomniał m.in. o kompleksowej modernizacji KP PSP w Myśliborzu, posterunku w Dębnie oraz Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. Powiedział także o budowie budynku garażowo-socjalnego KP PSP w Szczecinku, budowie jednostek ratowniczo-gaśniczych w Międzyzdrojach oraz nr 4 w Szczecinie, KP PSP w Gryfinie oraz przebudowie i modernizacji zewnętrznego placu KP PSP w Myśliborzu za łączną kwotę 41 mln zł. Mówił o kupnie kolejnych pojazdów dla jednostek straży pożarnej za kwotę 13 mln zł w ramach Program Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali, wyróżnień i awansów zawodowych. Towarzyszył jej festyn dla rodzin strażaków i mieszkańców. Jubileuszowe obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza św. Homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.