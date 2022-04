Szefernaker rozmawiał z organizacjami pozarządowymi o współpracy w ramach systemu edukacji, zdrowia i polityki społecznej

Wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker rozmawiał w czwartek z przedstawicielom ogólnopolskich organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy m.in. o współpracy w ramach systemu edukacji, zdrowia, polityki społecznej i rynku pracy.

"Dziękuję przedstawicielom ogólnopolskich organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy za kolejne konkretne i ważne spotkanie. Mam nadzieję, że regularne spotkania w Warszawie i kontakt z wojewodami sprawią, że wiele spraw uda się wyjaśniać na bieżąco" - napisał w czwartek na Twitterze pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker.

W kolejnym wpisie dodał, że podczas czwartkowego spotkania podjęto tematy z zakresu współpracy w ramach systemu edukacji, zdrowia, polityki społecznej, czy rynku pracy. "Wiele wspólnych wyzwań przed nami. Dziękuję za zorganizowanie spotkania panu premierowi @PiotrGlinski oraz min. @mazurek_piotr" - napisał.

Wcześniej, na konferencji prasowej Szefernaker przekazał, że od początku agresji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, do Polski przybyło ponad 2,8 mln uchodźców. Do czwartku numer PESEL otrzymało 970 tys. uchodźców. 95 procent z nich to kobiety i dzieci. 467 tys. to osoby dorosłe, a reszta to dzieci.