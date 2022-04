Szefernaker: system związany z napływem uchodźców z Ukrainy jest w pełnej gotowości w czasie świąt

System związany z napływem uchodźców z Ukrainy jest w pełnej gotowości także w czasie świąt - zapewnił w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Dodał, że punkty recepcyjne na granicach pracują całą dobę.

Wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker zaznaczył, że system związany z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski jest w pełnej gotowości - także podczas świąt. Dodał, że działać będą zarówno punkty, które od początku funkcjonują całą dobę - przede wszystkim punkty przygraniczne - jak i punkty realizowane przez wojewodów. "Cały system jest w gotowości. Punkty recepcyjne przy granicy działają w święta bez zmian" - zapewnił Szefernaker.

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że pomoc osobom uciekającym z Ukrainy świadczona jest w punktach recepcyjnych "niezmiennie i nieprzerwanie". "Dotyczy to działań zarówno w weekendy, jak i Święta Wielkanocne. Punkty pomocowe, z racji ich organizacji przez różne podmioty, realizują swoje zadania w sposób niejednolity w określonych dniach i godzinach" - przekazał wydział prasowy resortu.

W święta nie będą natomiast działać punkty nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Według danych MSWiA numery PESEL otrzymało ponad 900 tysięcy osób. Jak mówił PAP Szefernaker, w wielu miejscach, gdzie do tej pory funkcjonowały zapisy, numery PESEL są już wydawane na bieżąco, nie ma kolejek.

Jak przekazała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, na Mazowszu w dalszym ciągu znajdują się miejsca tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. "One oczywiście działają w okresie świątecznym" - poinformowała.

Filipowicz dodała, że obecnie w halach wystawienniczych PTAK Warsaw Expo przebywa ok. 5,8 tys. osób, a w halach Expo przy ul. Modlińskiej ok. 3 tys. osób. W jednym i drugim miejscu zajęta jest około połowa miejsc dla uchodźców. "Tak jak każdego innego dnia zapewniona jest tam opieka medyczna, nocleg i wyżywienie" - powiedziała. Dodała, że na Mazowszu istnieje ok. 38 tys. miejsc zakwaterowania i wszystkie punkty będą działać w okresie świąt.

W Trójmieście w święta będą pracować prawie wszystkie punkty pomocy dla uchodźców z Ukrainy. W świąteczną niedzielę i poniedziałek nieczynny będzie tylko punkt informacyjny w Gdańsku przy ul. Karmelickiej 1.

"Wszystkie punkty zorganizowane przez administrację rządową nie przerywają pracy w święta. Pracujemy tak, jak dotychczas" - poinformował II wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, koordynujący działalność punktów informacyjnych i recepcyjnych.

Punkty informacyjne na dworcach w Gdańsku i Gdyni oraz punkty recepcyjne w Domu Harcerza (wraz z filią przy ul. Piwnej) oraz siedzibie NSZZ "Solidarność" działają całodobowo. Prowadzony przez Miasto Gdańsk punkt informacyjny przy ul. Karmelickiej 1 w niedzielę 17 i poniedziałek 18 kwietnia br. będzie nieczynny.

W punktach prowadzonych przez wojewodę, na co dzień pracuje ok. 56 pracowników administracji oraz - rotacyjnie - ok. 300 wolontariuszy z ZHP, ZHR, Caritasu, NSZZ Solidarność oraz ukraińskiego Stowarzyszenia OWUM. Służbę w punktach pełnią także żołnierze 7 Pomorskiej Brygady WOT.

"Szacujemy, że na Pomorzu przebywa ok. 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Prawie 62 tysiące ulokowaliśmy w ośrodkach wojewody i prywatnych mieszkaniach. 80 proc. naszych gości to kobiety z dziećmi" - powiedział wicewojewoda Jankowski.

W Poznaniu w Wielkanoc w punkcie recepcyjnym czuwać będą wolontariusze, którzy już wcześniej zgłosili chęć służby w święta. W Wielką Niedzielę i Poniedziałek punkt będzie działał normalnie, dodatkowo na osoby z Ukrainy czekać będzie świąteczny poczęstunek.

Jak powiedział PAP rzecznik wojewody wielkopolskiego Mateusz Daszkiewicz, od początku obecnego tygodnia w punkcie recepcyjnym wydawane są pakiety m.in. z artykułami żywnościowymi, które powiększone są o produkty świąteczne.

Świąteczny poczęstunek w punkcie recepcyjnym przygotowywany jest także na następną niedzielę, gdy Wielkanoc świętowana jest w kościołach obrządku wschodniego.

Także w Krakowie okres świąteczny nie będzie miał wpływu na organizację pracy punktu recepcyjnego - wynika z informacji przekazanych PAP przez Emilię Król z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, które jest głównym organizatorem punktu recepcyjnego przy dworcu głównym.

Punkt recepcyjny przy dworcu głównym w Krakowie pracuje bez zmian, 24 godziny na dobę, w trybie zmianowym. W pracę zaangażowani są wolontariusze. W bieżącym tygodniu ok. 300 osób dziennie otrzymuje skierowania do zakwaterowania w punkcie recepcyjnym. Przy dworcu autobusowym działa punkt wypoczynkowy dla matek z dziećmi oraz punkt wydający żywność i rzeczy dla zwierząt.

W dalszym ciągu na dworcu PKP funkcjonuje, przy peronie 3, punkt wydający żywność. Całą dobę funkcjonują dwa punkty wypoczynkowe, jeden przy peronie 4 i drugi w budynku "starego" dworca. Dodatkowo działają: trzeci punkt wypoczynkowy w namiocie na pl. Jeziorańskiego oraz czwarty na ul. Pawiej 5 dla matek z małymi dziećmi. Na pl. Jeziorańskiego nieustannie funkcjonuje namiot wydający 24 godziny na dobę ciepłe posiłki oraz namiot, który w godzinach od 12 do 17 wydaje uchodźcom odzież.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, punkt recepcyjny przy ul. Wittiga we Wrocławiu w okresie świątecznym funkcjonuje bez zmian. Aktualnie przebywa tam ponad 200 osób. "Funkcjonowanie obiektu w okresie świątecznym zostało zabezpieczone. Wsparcia udzielać będą koordynatorzy DUW, żołnierze WOT, a także wolontariusze, tłumacze, psycholodzy, prawnicy i lekarze" - podano.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obecnie w Polsce działa 39 punktów recepcyjnych oraz 149 punktów informacyjnych, zarówno tych prowadzonych przez samorządy, jak i wojewodów.