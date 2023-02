Szefernaker: ten rok pokazał solidarność Polaków

Ten rok pokazał niebywałą solidarność polskiego społeczeństwa. Możemy podsumować, że 1,6 mln uchodźców trafiło do polskich rodzin – powiedział w piątek na antenie Radia Plus pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

"Tej sytuacji z zeszłego roku nie zapomnę do końca życia. Nad ranem obudził mnie minister Mariusz Kamiński z dyspozycją postawienia punktów recepcyjnych. Osiem punktów już około południa było przygotowanych przy granicy polsko-ukraińskiej" - powiedział w piątek na antenie Radia Plus pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Przekazał, że polska administracja przygotowywała się na wypadek rosyjskiej agresji już parę tygodni wcześniej m.in. współpracując z samorządami i przygotowując miejsca zbiorowego zakwaterowania w całym kraju.

Jak dodał, "te pierwsze dni przyniosły niespotykaną ilość wyzwań, nie tylko dla polskiego społeczeństwa, ale także dla polskiej administracji". "Dziś możemy powiedzieć, że około 1,4 mln uchodźców pozostaje na dłużej w Polsce, półtora miliona wyrobiło PESELE" - powiedział Szefernaker.

Podkreślił, że "jeżeli człowiek przygotowuje się do wojny, do czegoś, czego w życiu nie przeżył, to życie przynosi wiele nowych wyzwań". "Procedury były zawsze na papierze, a one nie były wdrażane w życie" - dodał.

Przekazał też, że w szczytowym momencie w Polsce było ponad 2 mln uchodźców.

"Ten rok pokazał niebywałą solidarność polskiego społeczeństwa. Dziś już możemy podsumować, że 1,6 mln uchodźców trafiło do polskich rodzin. Tyle polskie państwo wypłaciło środków na uchodźców, którzy trafili do polskich rodzin, w ramach tego świadczenia 40zł" - powiedział Szefernaker.

Wiceminister MSWiA poinformował, że 80 proc. dorosłych osób z Ukrainy, które przybyły do Polski w czasie wojny, podjęło legalną pracę.

"10 tys. nowych działalności gospodarczych są rozpoczęte przez Ukraińców, którzy przyjechali do Polski 24 lutego. Te osoby pracują także na polski sukces gospodarczy, na polskie PKB. Od 1 kwietnia będą mogły występować o pobyt trzyletni w Polsce. W tej chwili przebywają na podstawie ustawy pomocowej, mają status uchodźców wojennych" - poinformował Szefernaker.

Pytany przez dziennikarza, jakie wsparcie finansowe otrzymała Polska z Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom, powiedział, że "z samej Komisja Europejska Polska otrzymała w zeszłym roku około 900 mln zł, które są środkami dodatkowymi związanymi z konfliktem w Ukrainie".

Jak ocenił, to jest "kropla w morzu potrzeb". Poinformował też, że na razie nie ma żadnej zapowiedzi na dodatkowe środki, które miałby trafić w tym roku. Podał też, że "pomoc humanitarna udzielona w Polsce w zeszył roku to około 12 mld zł, z czego niecały miliard zł pochodził z Komisji Europejskiej".