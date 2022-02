Szefernaker: tylko promil wjeżdżających do Polski Ukraińców potrzebuje pomocy

W kilku miejscach na granicy polsko-ukraińskiej mamy korki, czas oczekiwania wynosi kilka godzin - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Zaznaczył, że na razie tylko promil przyjeżdżających potrzebuje pomocy punktów recepcyjnych.

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker na antenie Polsat News mówił o funkcjonowaniu powstałych dziś na granicy punktów recepcyjnych.

"Plany robiliśmy przez ostatnie tygodnie i dziś powstało osiem punktów przy granicy i dziewiąty na dworcu w Przemyślu" - opowiadał wiceszef MSWiA. Dodał, że Straż Graniczna zanotowała tylko nieznacznie zwiększoną liczbę osób przekraczających granicę.

"W kilku miejscach na granicy są kilkugodzinne korki dla osób przekraczających. Przede wszystkim dlatego, że po stronie ukraińskiej w ciągu dnia były problemy z systemem odpraw" - poinformował Szefernaker.

Wiceminister zaznaczył, że te osoby, które przyjeżdżają, jadą w konkretne miejsce - "wiedzą, gdzie jadą".

"Z 600 osób z pociągu do Przemyśla tylko 25 potrzebowało pomocy punktu recepcyjnego" - podał przykład.

W jego ocenie wśród przyjeżdżających jest przewaga kobiet z dziećmi. Na Ukrainę wracają głównie mężczyźni, na przykład ci pracujący w firmach budowalnych, by walczyć o swój kraj.

Wiceminister zapewnił, że służby z jednej strony weryfikują przybywających pod kątem bezpieczeństwa, ale z drugiej starają się nie utrudniać.

"Jeśli są małe dzieci z mamami, te dzieci nie mają paszportów, to nie będziemy tych dzieci rozdzielać z mamami" - podkreślił.

Podobnie ma się sprawa z kwarantanną. "Ciężko byłoby wymagać, by osoba, która ucieka przed wojną spędzała kilka dni w kwarantannie. To sytuacja wyjątkowa, dramatyczna" - zaznaczył.

Wiceszef MSWiA odniósł się też do pogłosek o braku benzyny i o tym, że jej ceny mają wkrótce poszybować w górę.

"To, że na jednej, czy drugiej stacji brakuje paliwa, to nie znaczy, że nie ma paliwa w Polsce. Mamy rezerwy, które będą dostarczone do tych stacji benzynowych" - powiedział. Jego zdaniem informacje w mediach społecznościowych, że paliwa brakuje to fake newsy.

"Wszystkim, którzy źle życzą Polsce, zależy na chaosie. Ważne jest, aby zachować spokój w takiej sytuacji" - mówił. Tłumacząc, że choć ceny paliwa mają trend wzrostowy, nie jest to duży wzrost.