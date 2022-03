Szefernaker: uchodźcy z Ukrainy, dzięki nadaniu nr PESEL, będą mieli dostęp do świadczeń, do których mieli dostęp cudzoziemcy

Te osoby, które uciekają przed wojną (uchodźcy z Ukrainy), dzięki nadaniu nr PESEL, będą mieli legalny pobyt w Polsce i będą mieli legalny dostęp do tych wszystkich świadczeń, do których już wcześniej dostęp mieli cudzoziemcy - powiedział w piątek na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Wiceszef MSWiA dodał, że tu nie ma żadnych dodatkowych świadczeń, prócz tych 300 zł, niż świadczenia te, do których mieli dotąd dostęp cudzoziemcy. "To są świadczenia, które i tak osoby legalnie przebywające w Polsce będące cudzoziemcami zawsze mieli dostęp, a wypłacanie tych świadczeń rozpocznie się w najbliższym czasie" - wskazał. "Ponieważ w opinii publicznej pojawia się wiele informacji różnych na ten temat, trzeba to jasno - w moim przekonaniu - za każdym razem powtarzać" -zaznaczył.

Szefernaker zauważył, że obecnie znajdujemy się na etapie wydawania numeru PESEL - to trwa dopiero trzeci dzień. "Ukraińcy muszą mieć świadomość tego, że my z dnia na dzień rozpoczęliśmy te wszystkie działania związane z wypłacaniem środków, o które będą się ubiegać" - stwierdził wiceszef MSWiA.

Szefernaker przekazał, że od początku procesu nadawania uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, wydano ich 123 tys. "Za chwilę stosowne instytucje państwa będą wypłacały te środki, ale to musi chwilę potrwać" - podkreślił.