Szefernaker w Koszalinie: Pomorze Środkowe jest dziś jednym, wielkim placem budowy; jako PiS dotrzymaliśmy słowa

Pomorze Środkowe, region koszaliński jest dziś jednym, wielkim placem budowy. Jako PiS dotrzymaliśmy słowa – powiedział w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, podsumowując realizację inwestycji prowadzonych za rządów Prawa i Sprawiedliwości na tym terenie.

W całej Polsce PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, który w sobotę jest na Podkarpaciu, organizuje konferencje prasowe w ramach akcji Trasa Dotrzymanego Słowa. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker przedstawił stan realizacji inwestycji prowadzonych w regionie koszalińskim, na Pomorzu Środkowym, u zbiegu budowanych dróg S6 i S11 w Starych Bielicach (Zachodniopomorskie).

"Pomorze Środkowe, region koszaliński jest dziś jednym wielkim placem budowy. Jako PiS dotrzymaliśmy słowa. Będziemy robić wszystko, by móc dalej realizować inwestycje niezwykle potrzebne dla Pomorza Środkowego" - mówił Szefernaker.

Zaznaczył, że w budowie są drogi ekspresowe S6 i S11, które nazwał "drogami życia dla Pomorza Środkowego".

Droga S6 na trasie Szczecin-Koszalin-Gdańsk jest zbudowana do Koszalina, a kolejne odcinki są w realizacji. Do 2026 r., jak wskazał Szefernaker, ekspresowa szóstka będzie gotowa w całości.

Wiceszef MSWiA, mówiąc o S11, podkreślił, że ta droga "przez lata nie była wpisana do programu dróg, nie było na nią finansowania". Zagwarantowane zostało ono dopiero w 2017 r. przez rząd PiS. W ramach tej drogi realizowany jest odcinek Koszalin-Bobolice.

"Jestem po rozmowach z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i ten odcinek zostanie oddany do użytku do końca września br. Takie są plany GDDKiA. W ciągu kilku tygodni powinniśmy poznać wykonawcę kolejnego odcinka Bobolice-Szczecinek. Trwa procedura przetargowa" - powiedział Szefernaker.

Zaznaczył, że do końca lipca br. GDDKiA planuje także oddanie do użytku obwodnicy Sianowa w ciągu S6. Szefernaker przypomniał, że to dzięki podjętej decyzji przez rząd PiS o budowie dodatkowego węzła w Gorzebądzu można to zrobić, nie czekając na wykonanie całej obwodnicy Koszalina, której budowę trzeba było przerwać i realizować w innej technologii w związku z problemami geologicznymi, które się tam pojawiły. Dodał przy tym, że obwodnica Koszalina powinna być gotowa w I kwartale 2024 r.

Szefernaker wspomniał także o strategicznej dla Koszalina inwestycji drogowej, o budowie wiaduktu w al. Monte Cassino, którego stara konstrukcja groziła zawaleniem i ostatecznie w czasie robót uległa częściowemu niekontrolowanemu zawaleniu.

"Bez środków rządowych ta kluczowa dla Koszalina inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania. To dofinansowanie w kwocie 24 mln zł. Ostatecznie to połowa kosztów inwestycji. Do końca czerwca wiadukt zostanie zbudowany, a do końca lipca oddany do użytku" - wskazał wiceszef MSWiA.

Dodał, że rząd dofinansował 100 mln zł rozbudowę strefy ekonomicznej w Koszalinie z programu inwestycji strategicznych. Koszalin do końca 2024 r. będzie miał nowy, nowoczesny dworzec PKP. Przekazał, że trwają już przygotowania do wyburzenia starego budynku. Wśród istotnych dla regionu inwestycji Szefernaker wskazał także oddaną do użytku przed dwoma laty w Koszalinie siedzibę straży pożarnej.

Wspomniał o inwestycji w ośrodki akademickie, o rozpoczynającym się pierwszym etapie budowy Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej. To 50 mln zł, które trafiają na tę inwestycję. Jego koszt szacowany jest na 75 mln zł, a z budżetu państwa na ten cel uczelnia otrzymała 50 mln zł. Powiedział także o Wyższej Szkole Straży Granicznej, w którą przekształcany jest Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Zaznaczył, że to będzie jedyna taka placówka w Polsce, która powstanie 1 października, a pierwsi studenci pojawią w 2024 r., w semestrze letnim.

Szefernaker zaznaczył także, że to w Zachodniopomorskiem, na Pomorzu Środkowym, powstała idea wspierania terenów popegeerowskich, w tym program zakupu komputerów dla dzieci rodzin byłych pracowników PGR.