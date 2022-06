Szefernaker w Radiu Koszalin: opinia negatywna w sprawie przyłączenia Mścic do Koszalina

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w Polskim Radiu Koszalin poinformował we wtorek o wydanej przez resort opinii w sprawie wniosku Koszalina o włączenie do jego granic administracyjnych sołectw: Mścice, Kretomino i części Starych Bielic. Dla Mścic jest ona negatywna.

"Mścice to przede wszystkim tereny wiejskie. Ci ludzie od lat mieszkali na terenach niezurbanizowanych. Sprzeciwiali się przyłączeniu ich sołectwa do Koszalina. Niebawem odbędzie się też referendum w sprawie odwołania wójta gminy Będzino. W związku z tym propozycja przyłączenia Mścic do Koszalina jest negatywna" - poinformował w Polskim Radiu Koszalin Szefernaker.

Przekazał także, że resort wypowiedział się pozytywnie w kwestii włączenia w granice administracyjne Koszalina sołectwa Kretomino i części Starych Bielic. "To są tereny zurbanizowane, przyległe do Koszalina. Na całym świecie miasta się poszerzają i inwestują w kolejne tereny; żeby Koszalin mógł się rozwijać, to Kretomino i część Starych Bielic będą do niego włączone" - mówił w rozgłośni Szefernaker.

Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic administracyjnych Koszalina podejmie rozporządzeniem Rada Ministrów. Zgodnie z przepisami ma na to czas do 31 lipca 2022 r. Zmiany weszłyby w życie 1 stycznia 2023 r.

Miasto Koszalin procedurę dotyczącą poszerzenia swoich granic administracyjnych o sołectwa Kretomino i Mścice oraz część Starych Bielic rozpoczęło z końcem ub.r. Ta zmiana spowodowałaby powiększenie miasta o ponad 2 tys. ha i o ok. 3,5 tys. mieszkańców.

Przeprowadzone w gminach, których sołectwa miałyby zostać włączone do Koszalina, konsultacje społeczne wykazały, że większość osób, które wzięły w nich udział, opowiedziały się przeciw zmianie granic.