Szefernaker: zaproponowaliśmy samorządom dwie ustawy

Zaproponowaliśmy samorządom dwie ustawy. Pierwsza to ustawa, która będzie wprowadzać maksymalną kwotę za cenę prądu, także dla samorządów, a druga to ustawa dająca konkretne narzędzia samorządom dotyczące możliwości dystrybucji węgla - powiedział we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera z samorządowcami z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Jak podkreślił po spotkaniu wiceszef MSWiA, dotyczyło ono cen energii oraz dystrybucji węgla i zaproponowano na nim dwie ustawy dotyczące tych kwestii. "Konkretne propozycje pan premier przedstawił, jakie narzędzia mają wprowadzać te ustawy" - powiedział Szefernaker.

Jak dodał, ustalono wspólnie ze stroną samorządową, że w środę rano odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej rządu i samorządu, na której samorządy mają się odnieść już do konkretnych przepisów ustaw oraz przedstawić swoje propozycje i swoją opinię dotyczącą ich zapisów.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że chciałby, aby wspólną opinię strony rządowej i samorządowej wypracować jak najszybciej, tak, aby te ustawy zostały ostatecznie przyjęte przez parlament.

"Mówimy o dwóch ustawach. Pierwsza ustawa to ustawa, która będzie wprowadzać maksymalną kwotę za cenę prądu, także dla samorządów, a druga ustawa to ustawa dająca konkretne narzędzia samorządom dotyczące możliwości dystrybucji węgla" - podkreślił Szefernaker.