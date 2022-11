Szefowa Kancelarii Prezydenta: z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Ukraińcy będą mogli obejrzeć miejsce wybuchu

Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Ukraińcy będą mogli obejrzeć miejsce wybuchu w Przewodowie - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych portalowi i.pl.

Ignaczak-Bandych była pytana o wydarzenia we wsi Przewodów (Lubelskie) gdzie we wtorek spadł pocisk i doszło do eksplozji w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Zapytana o stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii ewentualnego dostępu strony ukraińskiej do miejsca wybuchu, przypomniała, że "do śledztwa dołączyli Amerykanie" i "chodzi o to, żeby było ono jak najbardziej obiektywne i żeby nie popełnić żadnego błędu".

Zaznaczyła, że prezydent USA Joe Biden podczas rozmowy z prezydentem Dudą zaproponował udział amerykańskich ekspertów w tym śledztwie, propozycja ta została przyjęta i "w tej chwili jest to więc wspólne wyjaśnianie polsko-amerykańskie".

"Wszystko musi być zgodne proceduralnie. Z dużym prawdopodobieństwem możemy natomiast powiedzieć, że Ukraińcy będą mogli obejrzeć miejsce wybuchu" - powiedziała minister.

Na pytanie czy Polska jest na pewno bezpieczna szefowa KPRP powiedziała, że tak. "Po pierwsze - z każdym dniem posiadamy coraz więcej własnego sprzętu wojskowego. Po drugie - stacjonują na terenie naszego kraju jednostki armii sojuszniczych. Po trzecie - jesteśmy chronieni przez NATO, do którego należymy" - powiedziała Ignaczak-Bandych. Dowodem na to - dodała - była "natychmiastowa i budująca" reakcja sojuszników po upadku pocisku na teren Polski.