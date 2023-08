Szefowa KBW: wyborcy będą mogli samodzielnie sprawdzić swoje dane w CRW

Wyborcy będą mogli samodzielnie, przez Profil Zaufany, sprawdzić, czy figurują w Centralnym Rejestrze Wyborców i czy ich dane w systemie są właściwe - zapowiedziała w rozmowie z PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Centralny Rejestr Wyborców uruchomiono na początku sierpnia na mocy uchwalonej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. W rozmowie z PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego mówiła o zmianach, które odczują wyborcy w październikowych wyborach parlamentarnych.

Nowy system ułatwi wyborcom pobieranie zaświadczeń o prawie do głosowania - będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia w każdym urzędzie gminy na obszarze Polski, a nie jak dotychczas jedynie w gminie, w której byli ujęci w spisie.

"Każdy urząd gminy będzie miał dostęp do danych wyborcy i będzie mógł wydać zaświadczenie o prawie do głosowania. To ułatwienie dla wyborców" - podkreśliła szefowa KBW i zaznaczyła, że zaświadczenie będzie można pobierać od 1 września do 12 października.

Jak mówiła Pietrzak, CRW wyeliminuje ryzyko figurowania wyborcy w dwóch spisach jednocześnie. "Dotychczas, kiedy ktoś dopisywał się do spisu wyborców, gmina, która ujmowała go w spisie na dane wybory miała obowiązek poinformowania o tym gminę poprzednią. Tutaj pojawiały się czasem problemy, szczególnie przed samymi wyborami, kiedy tych wniosków był bardzo dużo" - zaznaczyła.

Szefowa KBW przekazała ponadto, że wyborcy będą mogli samodzielnie, przez Profil Zaufany, sprawdzić, czy figurują w CRW i czy ich dane w systemie są właściwe. "Będzie taka usługa udostępniona przez ministra cyfryzacji" - zapowiedziała Pietrzak.

Nowe przepisy zmieniły także wielkość obwodów głosowania. W wyborach parlamentarnych po raz pierwszy obwody będą mogły być tworzone w miejscowościach liczących powyżej 200 mieszkańców, w których nie było dotychczas siedziby obwodowej komisji wyborczej, a jest możliwość zorganizowania takiego lokalu. Dotychczas obwody obejmowały od 500 do 4 tys. mieszkańców.

Jak szacuje szefowa KBW, w całej Polsce nowych obwodów głosowania powstanie nie więcej niż 4 tys. Dotychczas w wyborach tworzonych było 27 tys. obwodów głosowania.

Kolejną nowością są diety dla mężów zaufania. Mężowi zaufania będzie przysługiwała dieta w wysokości 40 proc. zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych (czyli 240 zł). Dieta będzie wypłacana wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Nowela Kodeksu wyborczego wprowadziła ponadto obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu wyborcom z niepełnosprawnością oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transport powrotny. Jak wskazywała Pietrzak, transport ten jest zapewnia wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.

Ponadto, wójtowie lub burmistrzowie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich mają zapewnić bezpłatny transport dla wyborców, pod warunkiem, że w danej gminie nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.