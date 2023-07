Szefowa KPRP: Polacy polubili zdrowe życie

Polacy polubili zdrowe życie. To już kilkadziesiąt tysięcy przebadanych osób i udzielonych porad, to są sytuacje, które Polaków zachęciły do tego, żeby o siebie zadbać. Chcemy Polakom powiedzieć, że o zdrowie warto dbać, warto zadbać o siebie – mówiła w sobotę w Bochni szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Minister Szefowa Kancelarii Prezydenta RP odwiedziła w sobotę mobilne miasteczko "Zdrowe Życie" na Rynku Głównym w Bochni (Małopolskie).

"12. strefa zdrowia to prawie półmetek tegorocznej peregrynacji +busów ze zdrowiem+, namiotów, w których można dokonać bardzo szczegółowych badań, ale także skonsultować kwestie zdrowotne całej rodziny" - powiedziała minister. Zaznaczyła też, że do skorzystania z konsultacji zaproszone są całe rodziny, a strefa dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami.

"Polacy polubili zdrowe życie. To już kilkadziesiąt tysięcy przebadanych osób i udzielonych porad, to są sytuacje, które Polaków zachęciły do tego, żeby o siebie zadbać. Chcemy Polakom powiedzieć, że o zdrowie warto dbać, warto zadbać o siebie" - podkreśliła na rynku w Bochni Ignaczak-Bandych.

Przypomniała również, że projekt ten, zainicjowany przez Ministerstwo Zdrowia, znacznie się rozwinął i zgromadził kolejnych partnerów, oferując więcej możliwości. "Zdrowe życie może łączyć i bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby polskie rodziny się połączyły w trosce o zdrowie" - powiedziała szefowa KPRP.

Mobilna strefa zdrowia stacjonuje w Bochni przez cały weekend ramach II edycji projektu objętego Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślił, że "medycyna naprawcza to nie wszystko". "Jesteśmy tutaj po to, żeby podkreślać, jak ważne jest codzienne dbanie o nasze zdrowie" - zaznaczył.

"Wspieramy tego typu projekty, bo uważamy, że to, w jaki sposób dbamy o swoje zdrowie na co dzień, przekłada się na możliwości radzenia sobie z chorobą, z chorobą bliskich i to właśnie dbanie o zdrowie swoje, zdrowie bliskich jest tutaj najważniejsze" - mówił Bromber.

Z kolei burmistrz Bochni Stefan Kolawiński ocenił, że jest to ważna inicjatywa, bo chociaż pandemia już się skończyła, to wciąż odczuwalne są jej skutki. "W związku z tym badania, które dzisiaj można przeprowadzić na bocheńskim rynku, to wyjątkowa okazja do tego, żeby być może uchwycić na samym początku problem zdrowotny, który się pojawia".

Podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita przytoczył dane, z których wynika, że w ubiegłym roku z takich badań skorzystało 30 tys. osób. "Jako wojewodowie widzieliśmy, że w czasie pandemii wiele osób rezygnowało z pobytu w szpitalu, badań. Dzisiaj jest dobry czas, żebyśmy zaplanowali długie życie, zaplanowali w mobilnej strefie zdrowia badania, zaplanowali to, abyśmy byli jak najzdrowsi" - mówił Kmita.

"Zdrowe Życie" to ogólnopolski projekt profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia zainicjowany w 2022 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Akcja jest efektem rekomendacji ekspertów prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia, podkreślających, że stan zdrowia Polaków po pandemii COVID-19 wymaga pilnej poprawy, a jedną z zasadniczych potrzeb jest rozpowszechnienie profilaktyki zdrowia.

Jednym z elementów projektu jest Mobilna Strefa Zdrowia, w której wszyscy chętni mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać ze specjalistycznych badań i konsultacji medycznych oraz dowiedzieć się o programach profilaktycznych i zdrowym stylu życia. W 2022 roku strefy odwiedziły 11 polskich miast i miasteczek, łącznie wykonano w nich ponad 34 tys. specjalistycznych badań i konsultacji medycznych. Spośród osób, które w ub. roku skorzystały z badań, średnio co piąta została skierowana na dalszą diagnostykę.

22 kwietnia w Skierniewicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie II etapu Mobilnych Stref Zdrowia projektu "Zdrowe Życie".