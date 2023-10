Szefowa KPRP: wprowadzanie pewnych spraw w drodze uchwał będzie prowadzić do anarchii

Prawo stanowi się w oparciu o ustawy, do których potem ministrowie wydają rozporządzenia; wprowadzanie pewnych spraw w drodze uchwał będzie prowadzić do anarchii - powiedziała we wtorek w Poranku Radia dla Ciebie szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP pytana o informacje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, że przyszły rząd "pewne sprawy można zmieniać w drodze uchwał, a nie ustaw", co odbierałoby prezydentowi prawo zawetowania ustaw, odpowiedziała, że "będzie to prowadzić do anarchii".

"System stanowienia prawa jest w Polsce opisany bardzo precyzyjnie". "Prawo stanowi się w oparciu o ustawy, do których potem ministrowie wydają rozporządzenia" - mówiła szefowa KPRP. Podkreśliła, że tak funkcjonuje państwo polskie.

Dodała, że nie wie w jaki sposób opozycja chciałaby to zmienić. "Myślę, że to na pewno nie będzie praworządne". "Na pewno nie będzie do tego przyzwolenia pana prezydenta" - stwierdziła Ignaczak-Bandych.