Szefowa MKiŚ: w tym roku wesprzemy 3,3 tys. jednostek OSP

W tym roku wesprzemy 3,3 tysiąca Ochotniczych Straży Pożarnych, tak żeby mogły kupić nowy sprzęt - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

We wtorek w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Jabłonna odbyła się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Spotkanie dotyczyło wsparcia dla OSP. "Nigdy w historii Polski nie było takiego wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2016 roku to już jest prawie trzy tysiące przekazanych nowych wozów strażackich" - podkreśliła podczas konferencji minister klimatu i środowiska.

"Ale to nie tylko wozy strażackie, to też wyposażenie. W tym roku wesprzemy 3,3 tysiąca Ochotniczych Straży Pożarnych, tak żeby mogły kupić nowy sprzęt. A przypomnę, kiedy zaczęła się rok temu wojna na Ukrainie, to właśnie OSP, jako pierwsze zgłosiły się z propozycją przekazania sprzętu do gaszenia pożarów, które na Ukrainie rozprzestrzeniały się masowo" - mówiła Anna Moskwa.

Przypomniała też, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska złożył obietnicę, że każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która przekaże sprzęt będzie miała wszystkie zasoby odtworzone i będzie mogła zakupić nowy sprzęt.

"To też wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo nas cieszy rozwój niezwykle ważnego lokalnego wolontariatu. Cieszy nas też to, że coraz więcej kobiet i młodych dziewczyn dołącza do OSP. Cieszy też widok, że w wielu OSP widzimy tradycje pokoleniową. Mamy nadzieję, że to wsparcie, które zapewniamy da też szansę na rozwój OSP. Przyciągnie młodych ludzi, bo jest to miejsce atrakcyjne, gdzie można rozwijać swoje kompetencje" - zaznaczyła.

Dodała, że w tym roku i ubiegłym Ochotnicze Straże Pożarnej mogą liczyć na szerokie wsparcie w energetyce. "Specjalne niższe stawki, takie same jak dla obywateli na gaz, ciepło i energie elektryczną, czyli w tych wszystkich nośnikach w czasie kryzysu energetycznego, w którym się wszyscy znajdujemy, OSP znalazła pełne wsparcie finansowe. Dzięki temu środki finansowe może przeznaczać na inne cele" - podkreśliła szefowa MKiŚ.

autorzy: Bartłomiej Figaj, Marcin Kucharzewski

