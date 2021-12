Szefowa MRiPS apeluje o wrażliwość na osoby samotne w czasie świąt

Święta Bożego Narodzenia to czas nadziei, miłości, spotkań w gronie najbliższych. Z powodu pandemii nie każdy będzie jednak mógł spotkać się przy jednym stole z tymi, których kocha. Apeluję o szczególną wrażliwość na innych, o telefon, dobre słowo – zachęca minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, podobnie jak w roku ubiegłym, odbędą się w cieniu pandemii koronawirusa i nie wszyscy będą mogli spotkać się przy wigilijnym stole w gronie najbliższych.

"To trudne okoliczności, Święta Bożego Narodzenia są przecież szczególnie rodzinnym czasem. To niełatwe dla każdego, ale szczególnie dotkliwie samotność mogą odczuwać osoby starsze, przywiązane do tradycji. Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, ale nie zapominajmy, że w Święta nikt nie powinien czuć się samotny. Spotykajmy się online, dzwońmy do naszych dziadków, rodziców - do tych, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście. Obdarujmy dobrym słowem sąsiadów, bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka" - zachęciła Maląg.

Jak zaznaczyła, spotkanie online - nie przy jednym stole - będzie równie wartościowe, a przy okazji bezpieczne.

"Z całego serca życzę nam wszystkim, byśmy kolejne Święta Bożego Narodzenia spędzili już tradycyjnie, w takim gronie, jakim byśmy chcieli. A tymczasem dbajmy o siebie i innych" - podkreśliła minister rodziny.