Szefowa MRiPS: jesteśmy europejskim wiceliderem pod względem niskiego bezrobocia

Jesteśmy europejskim wiceliderem pod względem niskiego bezrobocia - jedynym krajem, który zanotował niższy wskaźnik niż Polska są Czechy - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, komentując najnowsze dane Eurostatu na temat bezrobocia.

Według opublikowanych w piątek danych Eurostatu stopa bezrobocia w lutym ukształtowała się w Polsce na poziomie 2,8 proc., czyli tak samo jak w styczniu. Liczba bezrobotnych w lutym wyniosła 479 tys..

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z danych opublikowanych przez Eurostat, w których wskazano, że Polska notuje jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej" - przekazała PAP minister Marlena Maląg.

"Według metodologii Eurostat stopa bezrobocia w lutym w Polsce wyniosła jedyne 2,8 proc. wobec średniej unijnej 6 proc. Jesteśmy europejskim wiceliderem w tej kwestii - jedynym krajem, który zanotował niższą stopę bezrobocia niż Polska są Czechy" - zaznaczyła minister rodziny.

Jak podkreśliła, to bardzo dobry sygnał dla całego kraju i dowód na to, że rządowa polityka rynku pracy jest skuteczna i przynosi pozytywne efekty.

"To efekt działań podejmowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy w celu wspierania przedsiębiorców oraz inwestycji w rozwój gospodarczy kraju. Praca to podstawa stabilizacji życiowej i ekonomicznej, a niskie bezrobocie to bardzo dobry sygnał dla całego społeczeństwa" - dodała szefowa MRiPS.

Jak podał Eurostat, stopa bezrobocia w strefie euro w lutym, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,6 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu.