Szefowa MRiPS: mówienie, że program Rodzina 500 plus nie zmienił losu Polaków i rodzin świadczy o obłudzie i zakłamaniu

To obłuda i zakłamanie – skomentowała w poniedziałek w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wypowiedź polityk PO Izabeli Leszczyny, która w jednej ze stacji telewizyjnych oświadczyła, że „program Rodzina 500 plus nie zmienił losu Polaków i rodzin”.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg spotkała się w poniedziałek z samorządowcami z powiatu kaliskiego w celu wręczania im promes na inwestycje w ramach Polskiego Ładu.

"To przede wszystkim spełnianie marzeń Polaków" - powiedziała o programie.

Na początku spotkania szefowa resortu rodziny zaapelowała, żeby posłanka PO przyjechała na teren powiatu kaliskiego do małych miejscowości i porozmawiała ze zwykłymi ludźmi. "Powiedzą działaczce PO, w jaki sposób świadczenie Rodzina 500 plus i inne programy, które wdrożył rząd Prawa i Sprawiedliwości, mają wpływ na codzienne życie Polaków" - oświadczyła.

Poinformowała, że wszystkie działania rządu PiS przez ostatnie 6,5 roku w zakresie polityki prorodzinnej i rozwoju gospodarczego kraju służą temu, aby w Polsce żyło się lepiej.

"Żyjemy w bardzo trudnych czasach, 2 lata pandemii koronawirusa, 2 lata walki o każde miejsce pracy i o to, żeby polskie firmy mogły się utrzymać. Dzięki interwencji państwa i programom szytym na miarę potrzeb samorządów stopa bezrobocia w maju wyniosła zaledwie 5,1 procent" - przekazała. Dodała, że to jest najniższe bezrobocie od 1990 r. "Tylko w 2019 r. był jeden miesiąc, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 5,0" - zauważyła.

Zdaniem minister liczba 850 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych świadczy o tym, że rząd daje wsparcie, żeby Polska mogła intensywnie i dynamicznie rozwijać się.

"My rozmawiamy z Polakami o ludzkich sprawach i pokazujemy, jak można zmieniać obraz Polski. Więc wypowiedź poseł Leszczyny to obłuda i zakłamanie. Jak widać nasze programy są solą w oku dla opozycji" - oceniła.

Poseł Jan Mosiński dodał, że "opozycji trudno jest polemizować z faktami, więc mnożą swoje bajdurzenia na temat tego, jak zły jest Polski Ład. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o postpandemiczny stan gospodarki we wszystkich państwach europejskich. Polski Ład wpłynął istotnie na polskie PKB i wynosi 8,1 procent. To jest efekt dobrej polityki gospodarczej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. To m.in. emerytury bez podatku, inwestycje, które pomagają wygenerować 500 tys. miejsc pracy" - powiedział.

Sekretarz gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic poinformował, że "jeżeli ktoś ma wątpliwość czy program 500 plus zmienia rzeczywistość, to odpowiem jako ojciec i samorządowiec z 20-letni stażem. Wręcz jestem pewien, że teraz żyje się nam lepiej" - dodał.

Minister poinformowała, że w ramach drugiego rozdania środków z Polskiego Ładu do gmin powiatu kaliskiego, Kalisza oraz Związku Komunalnego Czyste Miasto - Czysta Gmina trafiło łącznie ponad 160 mln zł. Z kolei do całego okręgu kalisko - leszczyńskiego trafił miliard zł. "To są bardzo duże pieniądze w porównaniu ze środkami dla całego województwa wielkopolskiego w wysokości 3 mld złotych" - zauważyła.

Zdaniem szefowej MRiPS dotowane programy służą temu, aby samorządowcy mogli realizować inwestycje, które są potrzebne. "Najważniejsze jest to, że są to inwestycje, o które wnioskowaliście. To nie są inwestycje narzucone z centrali i przyznawane według przynależności partyjnej" - powiedziała. Podkreśliła, że w Polsce nie ma ani jednego samorządu, który nie otrzymałby dofinansowania. "To pokazuje, że nasze działania są ukierunkowane na współpracę rządu z samorządem i dążenie do zrównoważonego rozwoju". Środki trafią na budowy dróg, szkół, przeszkoli, nowoczesnej infrastruktury fotowoltaicznej a także rozbudowę i doposażenie szpitali.

Starosta powiatu kaliskiego Krzysztof Nosal powiedział, że dzięki programowi "projekty są realizowane pod potrzeby ludzi, a pieniądze są dobrze wykorzystane" - ocenił. Wójt Liskowa Maria Krawiec odbierając promesę w wysokości 9 mln zł powiedziała, że dzięki dotacji zrealizuje marzenie jednej rodziny. "Zadzwoniła do mnie sołtyska i powiedziała, że w gminie jest taka droga, przy której stoi tylko jeden dom. Ale mieszka w nim pięcioro dzieci, które codziennie dojeżdżają do szkół. W końcu zrobimy te drogę" - poinformowała.

Włodarz Brzezin zapowiedział, że za otrzymane 10 mln zł wsparcia zrealizuje najbardziej potrzebne inwestycje. "W pracach samorządu uczestniczę do 1990 r. i wspólnie z pracownikami uważamy, że nigdy samorządy nie były tak wsparte, jak teraz. Pracownicy merytoryczni mówią, że jest dużo pracy ale jednocześnie cieszą się, że możemy coś tworzyć" - powiedział Marek Cieślarczyk.

Blizanów za 11 mln zł zrobi drogi, które - jak powiedział wójt - są dla mieszkańców bardzo ważne i wyczekiwane. "Nadal by ich nie było nawet w planach, gdyby nie Polski Ład" - powiedział Sławomir Musioł. Wójt Ceków Kolonia poinformował, że za ponad 6 mln zł powstaną odnawialne źródła energii. "A dzięki drogom, które remontujemy z Polskiego Ładu, powstają nowe zakłady pracy" - przekazał Mariusz Chojnacki.

Pozostałe gminy, jak Godziesze Wielkie otrzymały dotację w wysokości 10 mln zł, Stawiszyn - 11 mln, Koźminek - 12 mln, Mycielin - 11 mln, Szczytniki 9 mln, Żelazków - 10 mln i Opatówek - 11 mln zł. "To jest niezwykły program, jedyny taki, który daje samorządowcom możliwość pozyskiwania środków na wszelkie rodzaje działalności, które są aktywnością samorządu. Do tej pory wiele inwestycji było w sferze marzeń, teraz możemy realizować zadania" - powiedział burmistrz Sebastian Wardęcki wskazując, że dzięki dotacji w gminie powstanie nowoczesny żłobek.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto - Czysta Gmina" otrzymał w ramach Polskiego Ładu 15 mln zł. Środki trafią na inwestycje związane z gospodarką odpadami. "Z naszych usług korzysta 350 tys. mieszkańców, którzy pokrywają koszt funkcjonowania gospodarki odpadami w formie comiesięcznych opłat. Dzięki dotacji odczują wsparcie finansowe każdego miesiąca" - powiedział przewodniczący związku Jan Kłysz. Podkreślił, że każdy tego typu program jest dobry, ponieważ skupia się na realizacji zadań mieszkańców a samorząd wie najlepiej, jak spożytkować środki.

Dodał też, że "w Polskim Ładzie nie patrzy się na przynależność partyjną, wszystkie 11 gmin z powiatu kaliskiego, niezależnie od tego, kto reprezentuje gminę, otrzymały środki" - powiedział Kłysz, który jest też działaczem PSL. W ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład rząd - jak poinformowała minister Maląg - przeznaczył na inwestycje strategiczne ponad 20 mld zł dotacji w skali całego kraju.

"To jest dowód na konsekwentne działanie polskiego rządu we wsparciu dużych i małych aglomeracji, by zrównoważony i dynamiczny rozwój całego kraju stał się faktem" - oceniła szefowa MRiPS.