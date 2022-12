Szefowa MRiPS: osoby z niepełnosprawnością tak samo jak inni mają prawo do godnego życia

Osoby z niepełnosprawnością tak samo jak inni mają prawo do godnego życia; to nie oni powinni się przystosować – to przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Jego celem jest m.in. przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych i zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości promujące prawa osób z niepełnosprawnościami i działania na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg podkreśliła, że Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to szczególne święto, które przypomina nam, jak ważna w codziennym życiu jest dostępność, integracja, a także wzajemna życzliwość.

"Społeczeństwo tworzymy wszyscy - młodsi, starsi, mieszkańcy miast, miasteczek, wsi, rodzice, dziadkowie - wszyscy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, statusu czy stopnia sprawności. Każdy ma prawo czuć się pełnoprawnym członkiem tej społeczności. Osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem" - wskazała minister.

Dodała, że osoby z niepełnosprawnością "tak samo jak inni mają prawo do godnego życia, pracy na miarę swoich możliwości, do niezbędnego wsparcia". "To nie osoby z niepełnosprawnościami powinny się przystosować - to przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich" - podkreśliła Maląg.

Zwróciła uwagę, że staraniem rządu jest znoszenie barier zarówno fizycznych, np. architektonicznych, jak i barier mentalnych. "Nieustannie podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. W tym celu stworzyliśmy Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030" - przypomniała.

To - jak wyjaśniła - kompleksowy dokument, który jest mapą drogową polityki krajowej w tym obszarze w kolejnych latach. "Głównym celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do prowadzenia niezależnego życia" - dodała minister rodziny.

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przewiduje, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrośnie z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r.

Strategia zakłada realizację w sumie 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Ponadto zaplanowano m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, modyfikacja systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności oraz modyfikacja systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - blisko 300 tys.