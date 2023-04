Szefowa MRiPS: program 500 plus rozpoczął dobrą zmianę, budowanie dobrego czasu dla rodzin

Program Rodzina 500 plus rozpoczął dobrą zmianę, budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin. 7 mln dzieci każdego miesiąca otrzymuje to świadczenie – powiedziała w sobotę w Istebnej (woj. śląskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szefowa MRiPS razem z wiceministrem Stanisławem Szwedem wzięła udział w spotkaniu z rodzinami w Istebnej w województwie śląskim.

Minister Maląg podsumowała politykę społeczną rządu. Przypomniała, że 7 lat temu uruchomiono program "Rodzina 500 plus".

"1 kwietnia 2016 r. można powiedzieć, że wszystko się zaczęło. Zaczęła się dobra zmiana, budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin" - powiedziała minister. Podkreśliła, że polityka rządu PiS oparta jest na inwestycji w rodzinę.

"Program Rodzina 500 plus rozpoczął tę dobrą zmianę. To blisko 230 mld zł, które trafiły do polskich rodzin. 7 mln dzieci każdego miesiąca otrzymuje to świadczenie" - podkreśliła Maląg.

Zwróciła uwagę, że w ciągu 7 lat wprowadzono także m.in. program "Dobry start", "Mama 4 plus" i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W tym czasie - jak mówiła - nastąpił też rozwój programu "Maluch plus".

"My z tej polityki wsparcia polskich rodzin nie odejdziemy, bo rodzina jest najważniejsza. To nie jest tak, jak u naszych poprzedników, którzy rządzili do roku 2015, że my na programach społecznych chcemy oszczędzać. Nie, w tym trudnym czasie covidu, toczącej się wojny na Ukrainie, jeszcze dodatkowo musimy rodziny wspierać" - powiedziała Maląg.

Zaznaczyła, że wsparcie kierowane jest także do seniorów. Minister przypomniała, że wraz z kwietniową emeryturą i rentą wypłacana jest trzynasta emerytura.

"Te działania będą kontynuowane. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem tego, że programy społeczne dedykowane do rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, dla Polaków będą realizowane" - zadeklarowała szefowa MRiPS.

Wiceminister Szwed przypomniał, że razem z ówczesną minister rodziny Elżbietą Rafalską wprowadzał w życie program "Rodzina 500 plus". "Dzisiaj widzimy tego piękne owoce" - powiedział Szwed, wskazując na uczestniczące w spotkaniu dzieci.

Poinformował, że w gminie Istebna ponad 100 mln zł z programu 500 plus trafiło do 3 tys. rodzin. "To znaczne wsparcie, które pomaga funkcjonować rodzinom" - dodał.

Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci, a koszt tego wsparcia w 2023 r. to 40,2 mld zł.