Szefowa MRiPS: spadek ubóstwa dzieci w Polsce to efekt odpowiedzialnej polityki państwa

W ciągu dekady odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem zmalał w Polsce z 30,3 proc. do 6,2 proc. Taki stan rzeczy to niewątpliwie efekt odpowiedzialnej polityki państwa, które w centrum uwagi stawia rodziny z dziećmi – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Programy wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy wyraźnie poprawiają standard życia rodzin. Ubóstwo wśród najmłodszych spadło w całej Unii Europejskiej, ale to właśnie Polska osiągnęła najbardziej spektakularny wynik" - podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

Jak wskazała, według danych Eurostatu, "w 2009 r. - w czasie rządów PO-PSL - Polska była na odległej 22. pozycji, jeśli chodzi o odsetek dzieci znajdujących się w złej sytuacji ekonomicznej".

"W 2020 r. zajęliśmy już drugie miejsce w rankingu. W ciągu dekady odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem zmalał w Polsce z 30,3 proc. do 6,2 proc. Żaden kraj Wspólnoty nie osiągnął takiego wyniku. Gwałtowny spadek wskaźnika deprawacji materialnej wśród dzieci w Polsce rozpoczął się w 2015 r." - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Dodała, że "taki stan rzeczy to niewątpliwie efekt odpowiedzialnej polityki państwa, które w centrum uwagi stawia rodziny z dziećmi".

"Budżety domowe rodzin w Polsce wzmocnił program 500 plus, który od 2016 r. objął już 7,1 mln dzieci na łączną kwotę 202,3 mld zł. Państwo wspiera rodziców również w zakupie wyprawki szkolnej" - wymieniała minister.

Przypomniała, że od tego roku rodzice z dwojgiem małych dzieci są wspierani w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. "To dodatkowe 12 tys. zł. Z kolei rodzice jedynaków mogą otrzymać dopłatę do pobytu dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie. Właśnie między innymi te prężnie działające programy skutecznie poprawiają poziom życia dzieci w Polsce" - dodała szefowa resortu rodziny.

Również z danych GUS wynika, że wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci spadł od 2015 r. do 2020 r. z 9 proc. do 5,9 proc., czyli o ponad jedną trzecią. Z kolei wskaźnik ubóstwa relatywnego od 2015 r. spadł z 20,6 proc. do 13,4 proc.