Szefowa MRiPS: studenci mają juwenalia, a osoby dojrzałe powinni mieć swoje senioralia

W środę na PGE Narodowym seniorzy z domów i klubów seniora z całej Polski spotkają się, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. "Studenci mają juwenalia, a osoby dojrzałe wiekowo powinni mieć swoje senioralia" – wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

W środę, 28 września na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie uczestników klubów i mieszkańców domów Senior plus z całej Polski. Spotkanie będzie okazją do poznania aktywności i oferty różnych klubów i domów seniora, a także szansą na zainspirowanie się pomysłami na aktywne spędzanie czasu. To także możliwość zawarcia nowych znajomości.

Minister rodziny i polityki społecznej przekazała PAP, że to również "niepowtarzalna okazja, by wsłuchać się w głos starszego pokolenia". "Pamiętajmy, że bez tej historii, którą te osoby piszą przez całe życie, nie byłoby nas. Nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi. Możemy i musimy czerpać z ich ogromnego doświadczenia i wiedzy zdobywanej latami" - zauważyła minister Maląg.

Jednocześnie zaznaczyła, że zapewnienie seniorom odpowiednich warunków w każdym wymiarze życia, spoczywa nie tylko na dzieciach czy wnukach, ale także na państwie. Podkreśliła, że rząd pamięta o seniorach.

"Trzynasta i czternasta emerytura to wymierne wsparcie dla seniorów liczone w miliardach złotych. Podniesienie kwoty wolnej od podatku i obniżenie stawki PIT to rozwiązania, które również zasilą ich budżet. Równocześnie staramy się zminimalizować skutki podwyżek cen energii i ciepła, które mogą być dla tej grupy szczególnie dotkliwe. Wprowadzamy dodatek do zakupu opału na zimę, blokujemy podwyżkę taryf ciepła" - przypomniała minister rodziny.

Przy tej okazji nawiązała też do działań rządu, które aktywizują najstarsze pokolenie.

"Zależy nam, by seniorzy pozostawali widoczni w społeczeństwie, by nawet, gdy lat im przybywa, realizowali swoje zainteresowania, aktywnie żyli, a wiek nie był żadnym ograniczeniem. Dzięki rządowym środkom i lokalnej inicjatywie, wielu seniorów znajduje w swojej miejscowości takie przyjazne miejsca - dzienne domy lub kluby Senior plus. Na mapie Polski jest ich coraz więcej" - podkreśliła minister.

Dodała też, że życzyłaby sobie, by Międzynarodowy Dzień Osób Starszych wpisał się na stałe w kalendarz i stał się prawdziwym świętem seniorów. "Studenci mają juwenalia, a osoby dojrzałe wiekowo powinni mieć swoje senioralia" - podsumowała.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest 1 października. Został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

