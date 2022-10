Szefowa MRiPS: tworzenie konsekwentnej polityki senioralnej jest wyzwaniem

Tworzenie konsekwentnej i stabilnej polityki senioralnej jest wyzwaniem. Realizujemy ją krokami, wprowadzając m.in. godną waloryzację emerytur i rent – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w debacie podsumowującej obchody Dnia Seniora.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że sytuacja osób starszych w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Przyznała jednocześnie, że wciąż jest wiele wyzwań.

Minister Maląg wskazała, że polityka senioralna oparta jest na dwóch filarach: wsparciu finansowym i wsparciu aktywności osób starszych.

"Tworzenie konsekwentnej, stabilnej polityki senioralnej to jest wyzwanie. Oczywiście robimy to krokami wprowadzając godną waloryzacją, co przekłada się na wzrost świadczeń" - powiedziała minister.

Przypomniała też o dodatkowych świadczeniach - trzynastej i czternastej emeryturze.

"Trzynasta emerytura w przyszłym roku będzie wypłacona po raz piąty, czternasta emerytura będzie świadczeniem, które jest na stałe. Ustawa jest przygotowywana. W tym roku (czternastka) była wypłacona po raz drugi, w sierpniu" - powiedziała minister Maląg.

Zaznaczyła, że w prowadzaniu polityki senioralnej ważna jest też współpraca z samorządami.

"Musimy to wsparcie przede wszystkim kierować tam, gdzie są grupy najuboższe. A jak spojrzymy na przeciętne wynagrodzenie do przeciętnej emerytury, to relacja jest 62 proc. A wiec ta grupa osób, seniorów, powinna być otoczona wsparciem" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Zapewniła, że polityka rządu polegająca na systematycznym podwyższaniu świadczeń będzie realizowana.