Szefowa MRiPS: w ostatnich latach jesteśmy w czołówce krajów UE o najniższym bezrobociu

W ostatnich latach jesteśmy w czołówce krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia w Unii Europejskiej, to sukces naszej polityki; obecnie sytuacja jest lepsza jedynie w Czechach - przekazała w piątek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z opublikowanych w piątek danych Eurostatu wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 2,8 proc. Tym samym nasz kraj znalazł się wśród krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia w UE. Jedynie w Czechach współczynnik ten był nieco niższy - 2,7 proc., a równie niskie bezrobocie co w Polsce odnotowała tylko Malta.

"Dane Eurostatu potwierdzają stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Wrzesień to już czwarty miesiąc, w którym stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na tym samym poziomie - 2,8 proc" - wskazała minister Marlena Maląg.

"Z najnowszych danych wynika, że względem analogicznego okresu 2022 roku liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 33 tysiące. We wrześniu bieżącego roku - zdaniem Eurostatu - bez pracy było 477 tys. Polaków. We wrześniu 2022 r. liczba bezrobotnych wynosiła 510 tys. osób. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3 proc. dziś jest o 0,2 pkt proc. niższa" - podała Maląg.

Zdaniem szefowej MRiPS to sukces rządowej polityki. "W czasie pandemii przeznaczyliśmy setki miliardów złotych wsparcia na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy. Ochroniliśmy Polaków przed widmem bezrobocia, które było zmorą okresu transformacji" - zaznaczyła minister rodziny.

Jak dodała, "w ostatnich latach jesteśmy w czołówce krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia we Wspólnocie". "Dziś sytuacja lepsza jest jedynie w Czechach. W tych niespokojnych czasach - pandemii, a później wojny w Ukrainie - podejmowaliśmy działania, które pozwoliły uniknąć prawdziwych perturbacji na rynku pracy" - dodała Maląg.

Z raportu opublikowanego przez Eurostat wynika, że we wrześniu 2023 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc., co oznacza wzrost z 6,4 proc. w sierpniu 2023 r. i spadek z 6,7 proc. we wrześniu 2022 r.

Stopa bezrobocia w całej Unii wyniosła 6 proc. we wrześniu 2023 r. - bez zmian w stosunku do sierpnia tego roku i spadek o 0,1 pkt. proc. w zestawieniu z wrześniem 2022 r.

Najwyższe bezrobocie wśród krajów Wspólnoty utrzymuje się w Hiszpanii i Grecji - odpowiednio 12 proc. i 10 proc.