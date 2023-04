Szefowa MRiPS: w sercu rządu jest polityka rodzinna; to nie są koszty dla państwa, to inwestycja

W sercu polskiego rządu jest polityka rodzinna i wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Ten dobry czas rozpoczął się od wprowadzenia programu "Rodzina 500 plus". To nie są koszty dla budżetu państwa, lecz inwestycja w przyszłość – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kierownictwo MRiPS, z minister Marleną Maląg na czele, zaprosiło rodziny z dziećmi na przedświąteczne spotkanie w siedzibie resortu.

Podczas wydarzenia minister Maląg podsumowała rządowe wsparcie w zakresie polityki prorodzinnej.

"W sercu polskiego rządu jest rodzina, jest polityka rodzinna, wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Rozpoczęliśmy budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin" - mówiła minister.

Dodała, że "dobry czas dla rodzin" rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r., gdy wprowadzony został program "Rodzina 500 plus". "Dzięki niemu wiele dzieci po raz pierwszy wyjechało na wakacje" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Wskazała, że po programie 500 plus pojawiły się kolejne - "Mama 4 plus", "Dobry start" i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. "Już blisko 4 mld zł w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego trafiło do polskich rodzin. To nie są koszty dla budżetu państwa, to inwestycja w przyszłość" - zaznaczyła Maląg.

Zwróciła uwagę, że polityka prorodzinna zakłada także wsparcie dla seniorów. Maląg wskazała na działania takie, jak waloryzacja świadczeń, wypłata trzynastych i czternastych emerytur. "Wsparcie dla seniorów w tym roku to łącznie 70 mld zł" - podsumowała.

Podkreśliła, że dla rządu ważne jest także wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wymieniła m.in. wprowadzenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, programy o asystencji osobistej i opiece wytchnieniowej. Minister wspomniała także o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt w tej sprawie w tym tygodniu przyjęła Rada Ministrów.

"Doczekaliśmy się czasów, gdy ludzie nie są dzieleni ze względu na swój wiek, na stopień sprawności. Dzięki temu jak bardzo zmienia się rzeczywistość w ostatnich 8 latach, mamy poczucie, że rodzina jest ważna i każda osoba w tej rodzinie" - wskazał wiceminister rodziny Paweł Wdówik.

Wyjaśnił, że dla osób najbardziej potrzebujących nowe świadczenie wspierające wyniesie 200 proc. renty socjalnej.

"Świadczenie wspierające będzie kierowane tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, według skali dotyczącej poziomu potrzeby wsparcia. To nowa skala, która pozwala precyzyjnie określać, komu najwięcej pomocy jest potrzebne" - podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami.

"Przygotowujemy kolejne programy, zwłaszcza dotyczące asystencji osobistej" - zapowiedział Wdówik.

Wiceminister Barbara Socha przypomniała o zmianach w Kodeksie pracy, które mają ułatwić godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Wskazała m.in. na wchodzące w piątek przepisy o pracy zdalnej, a także na opublikowaną w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw nowelizację regulującą zasady work-life balance. Regulacja zakłada m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej"

O działaniach w zakresie polityki senioralnej mówił wiceminister Stanisław Szwed.

"Polityka senioralna naszego rządu to z jednej strony wsparcie materialne, z drugiej możliwość aktywnego spędzania czasu przez naszych seniorów. Dla tych seniorów, którzy mają najtrudniejszą sytuację, są programy, by ich życie było łatwiejsze" - akcentował Szwed.

Wskazał, że działają programy, które umożliwiają aktywnie spędzać czas seniorom. Poinformował, że w Polsce funkcjonuje 1200 domów i i klubów senior plus. Przypomniał także o programach takich jak "Opieka 75 plus".

Wiceminister Anita Czerwińska poruszyła temat wsparcia osób wykluczonych społecznie. Zwróciła uwagę, że w październiku 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która uregulowała ramy prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i zapewniła wiele mechanizmów wsparcia.

"Wykluczenie społeczne może być z różnych powodów. Najczęściej są to powody niezawinione przez osoby wykluczone. Jako wspólnota jesteśmy zobowiązani, by pomóc w odnalezieniu się w nowej roli społecznej, zapewnić reintegrację społeczną i zawodową" - podkreśliła wiceminister.

"Wspieramy ekonomię społeczną i jej rozwój, ale też bardzo ważny jest dla nas rozwój usług społecznych. One dotyczą wszystkich obywateli i mają wpływ na jakość ich życia. Wymienić tu można choćby usługi opiekuńcze" - dodała Czerwińska.

Kierownictwo resortu złożyło życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. W trakcie spotkania dzieci brały udział w różnych atrakcjach, tworzyły dekoracje świąteczne, malowały pisanki. Dla gości przygotowano także poczęstunek.