Szefowa MRiPS: wypłata czternastych emerytur przebiegła sprawnie

We wtorek ZUS wypłaci ostatnie "czternastki" dla niemal 1,3 mln osób. Wypłata świadczeń przebiegała sprawnie i seniorzy otrzymali dodatkowe środki jeszcze wcześniej niż miało to miejsce przed rokiem - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadały na 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

"Zbliżamy się do końca wypłat czternastego świadczenia. We wtorek ZUS wypłaci ostatnie czternastki dla niemal 1,3 mln osób. Wypłata świadczeń przebiegała sprawnie i w tym roku seniorzy otrzymali dodatkowe środki jeszcze wcześniej niż miało to miejsce przed rokiem" - przekazała PAP minister Maląg.

W 2021 r. czternaste emerytury były wypłacane wraz z listopadowym świadczeniem.

"Zdajemy sobie sprawę, że każde dodatkowe świadczenie dla tej grupy to odczuwalna pomoc. W sumie do czternastek uprawnionych było 9 mln emerytów i rencistów, a całkowita kwota wypłaconych świadczeń to 11,4 mld zł" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Jak dodała, czternastki to niejedyne dodatkowe wsparcie finansowe, na jakie w tym roku mogą liczyć seniorzy. "Wiosną otrzymali oni trzynaste emerytury. Zdecydowana większość z nich wyraźnie zyskała również na ostatnich zmianach podatkowych, w tym na tzw. emeryturze bez podatku dla otrzymujących świadczenia do 2500 zł." - wskazała minister.

"Wszystkie te rozwiązania zasilają domowe budżety seniorów. Są dowodem na to, że troszczymy się o najstarszych Polaków, wypełniamy nasze obietnice. Los seniorów leży nam głęboko na sercu i nikogo nie zostawiamy bez wsparcia" - zapewniła minister Maląg.

Czternastkę w pełnej wysokości otrzymało w sumie ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternasta emerytura była zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

