Szefowa MSZ Niemiec: nie pozostawimy grabieży ziem Ukrainy przez Putina bez odpowiedzi

Nie pozostawimy grabieży ziem Ukrainy przez Władimira Putina bez odpowiedzi; jako Unia Europejska przygotowujemy ósmy pakiet sankcji i współpracujemy, aby trafiły one reżim rosyjski tam, gdzie jest to naprawdę znaczące - powiedziała we wtorek w Warszawie szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock spotkała się we wtorek w Warszawie z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem.

Baerbock podkreśliła później na wspólnej konferencji prasowej z Rauem, że dobrą wiadomością jest to, że Polska i Niemcy mają wspólną przyszłość "z naszą Unią Europejską". "Jest to nie tylko nasze ubezpieczenie na życie, szczególnie w tych czasach, ale jest to naszym instrumentem na przyszłość" - powiedziała.

"Cieszę się, że dzisiaj też mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak Polska i Niemcy mogą wspólnie wykorzystać te realne instrumenty, aby rozwiązywać realne, bardzo konkretne problemy dnia dzisiejszego w interesie ludzi w naszych obu krajach" - mówiła szefowa MSZ Niemiec.

Według niej, "nigdy nie było to tak palące, jak dziś. "Ponieważ nasza wspólna Europa - wolności, bezpieczeństwa, demokracji pod którą podwaliny podłożyła odwaga tysięcy Polek i Polaków w Gdańsku, Lublinie i Warszawie jest w tej chwili zagrożona" - powiedział Baerbock.

W jej ocenie, przeciwko tej Europie i tym wartościom skierowana jest wojna Rosji w Ukrainie. "I temu wspólnie się przeciwstawiamy" - dodała.

"Miliony ludzi w Ukrainie potrzebuje nas teraz, miliony ludzi w Ukrainie potrzebuje 40 milionów Polek i Polaków, i 80 milionów Niemców, 450 milionów Europejczyków i Europejek" - podkreśliła szefowa niemieckiego MSZ.

Jak zaznaczyła, "Zaporoże, Chersoń, Donieck, Ługańsk są oczywiście tak samo, jak Krym częścią Ukrainy". "Nie pozostawimy grabieży ziem przez Putina bez odpowiedzi. Jako Unia Europejska przygotowujemy ósmy pakiet sankcji. Dlatego wspólnie o tym też dzisiaj rozmawialiśmy i nasze oba kraje współpracują nad tym w Brukseli, ręka w rękę, aby te sankcje trafiły reżim rosyjski tam, gdzie jest to naprawdę znaczące, przede wszystkim w dochodach z ropy naftowej" - powiedziała Baerbock.