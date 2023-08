Szefowa sztabu Polski 2050: nie widzimy w Trzeciej Drodze przestrzeni na projekt z Agrounią

Nie widzimy w Trzeciej Drodze przestrzeni na projekt z AgroUnią - powiedziała we wtorek szefowa sztabu Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w radiu TOK FM. Jeżeli jest umowa, to trzeba się jej trzymać; my umowy nie wypowiemy - podkreśliła.

W poniedziałek portal Onet napisał, że jeśli Szymon Hołownia nie zgodzi się na wyborczy sojusz z rolniczą AgroUnią Michała Kołodziejczaka, to w ciągu kilku najbliższych dni PSL może zerwać z nim współpracę. "To byłby koniec Trzeciej Drogi" - stwierdził portal.

Szefowa sztabu Polski 2050 została zapytana w radiu TOK FM, czy dla Polski 2050 do przyjęcia jest opcja, że PSL idzie do wyborów razem z AgroUnią.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że Polska 2050 i PSL zawarły jawną i transparentną umowę koalicyjną, w której jest napisane jakie są zasady ewentualnej inkluzywności projektu Trzecia Droga. Te zasady - dodała - są proste: obaj liderzy, obie formacje muszą wyrazić zgodę na poszerzanie struktur Trzeciej Drogi.

"My tej umowy się trzymamy stuprocentowo (...) na projekt z AgroUnią nie widzimy przestrzeni w Trzeciej Drodze" - powiedziała.

Zapytana została, czy jeśli PSL zdecyduje się jednak wstawić kandydatów z AgroUnii na listy w wyborach, to Polska 2050 wystartuje samodzielnie, czy jednak zgodzi się na to, że każdy z koalicjantów wstawia na listy takich ludzi, których chce.

"Po pierwsze w ogóle nie wiadomo, co to są za ludzie, którzy stoją za panem Kołodziejczakiem" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. Według niej, AgroUnia to środowisko, które nie wiadomo, w jaki sposób zachowa się po wprowadzeniu ich przedstawicieli do Sejmu.

"Jeżeli jest umowa, to trzeba się jej trzymać. Ja nie przyjmuję takiej argumentacji, że jest jakaś dojrzała polityka i w tej dojrzałej polityce umowy zawarte między sobą oraz także z wyborcami można wypowiedzieć. My umowy nie wypowiemy" - zapowiedziała.

Wcześniej w tym samym radiu Krzysztof Hetman z PSL mówił, że działacze AgroUnii mają rację w swoim radykalnym przekazie. "Uważam, że w swojej formie PSL uzupełnia się z tym w kwestii przekazu" - powiedział.

Dodał, że to nie przed PSL jest wyzwanie podjęcia decyzji o poszerzeniu szeregów tylko przed koalicjantem w ramach projektu Trzecia Droga. "Dla nas jest oczywiste, że ten projekt powinien być inkluzywny i poszerzany o nowe środowiska" - stwierdził.

W poniedziałek lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że ugrupowanie ma skompletowane listy wyborcze. Zapowiedział, że jego formacja idzie Trzecią Drogą razem z PSL-em i będzie w pełni wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań, które wspólnie podjęli podpisując umowę koalicyjną. Podkreślił też, że Polska 2050 zamierza stosować się w negocjacjach z PSL do ustalonych wcześniej przez obie strony zasad, m.in. dotyczących "poszerzania struktur Trzeciej Drogi o nowe nazwiska". Zapewnił, że na listach Trzeciej Drogi nie będzie miejsca dla osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą ani dla działaczy AgroUnii.