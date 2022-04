Szefowa szwedzkiego MSZ: jesteśmy mocno za Ukraińcami i potępiamy agresję Rosji

Jesteśmy mocno za Ukraińcami i bardzo potępiamy niczym niesprowokowaną agresję Rosji - powiedziała w piątek szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde. Heroiczny opór Ukraińców jest wzorem dla nas wszystkich - powiedział szef MSZ Macedonii Północnej Bujar Osmani.

W Rzeszowie spotkali się w piątek ministrowie spraw zagranicznych Trójki OBWE: Szwecji, Polski i Macedonii Północnej. W spotkaniu wziął też udział szef MSZ Ukrainy Dymytro Kułeba.

"Chcemy wyrazić nasze pełne poparcie do tego, iż należy sięgnąć po wszystkie możliwe narzędzia, aby doprowadzić do końca rosyjską agresję w Ukrainie" - powiedziała Linde na wspólnej konferencji prasowej. "Całkowicie wspieramy integralność terytorialną Ukrainy w ramach rozpoznawanych międzynarodowo granic" - dodała.

Szefowa szwedzkiego MSZ wyraziła współczucie dla wszystkich, którzy utracili swoich bliskich podczas wojny. "Odwaga zwykłych Ukraińców, którzy stawiają czoła agresorowi jest wspaniała, jest godna najwyższego podziwu" - podkreśliła. Zaapelowała do Rosji o natychmiastowe wstrzymanie działań wojennych.

"To nie jest tak naprawdę miejsce wojny, nie mamy do czynienia z polem bitewnym. My mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi, a to wszystko dlatego, że Rosja za swój propagandowy cel uznała denazyfikację i demilitaryzacje Ukrainy" - mówiła.

Linde przypomniała, że do podstawowych zasad OBWE należy ochrona niewinnych osób. "Dlatego chcemy zwrócić uwagę na to, jak potężne konsekwencje dla naszej organizacji i dla wszystkich międzynarodowych instrukcji będzie miał ten konflikt" - powiedziała.

Szefowa MSZ Szwecji wyraziła podziw dla Polaków w związku z przyjęciem tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy oraz uznanie w związku ze wsparciem militarnym udzielonym Ukrainie.

"Decydenci w Rosji, a w tym prezydent Putin, jak również i poszczególne osoby, których to rękami agresja ta była wykonywana powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - oświadczyła.

"To, że się tutaj spotykamy jest jasnym znakiem, że wspieramy Ukrainę i jej naród" - powiedział szef MSZ Macedonii Bujar Osmani. "Wasz heroiczny opór jest wzorem dla nas wszystkich" - oświadczył.

Podkreślił, że "agresja rosyjska jest oczywistym naruszeniem porządku prawa międzynarodowego, a także zobowiązań w ramach OBWE". "Katastrofa humanitarna dla nas jest konsekwencją gigantycznego wykorzystania siły i przemocy. Wymaga to natychmiastowych działań i połączenia wysiłków, aby zapewnić wielką pomoc humanitarną, która zapobiegnie cierpieniu ludzkiemu i dalszemu pogorszeniu się sytuacji" - powiedział Osmani.

Stwierdził, że "ten konflikt musi natychmiast zostać zakończony". "Dialog i dyplomacja powinny doprowadzić do pokojowego rozwiązania, które jest trzonem mandatu i zadań OBWE" - dodał.

Osmani zapewniał, że OBWE podejmuje działania, które mają na celu "załagodzenie napięć" i odnawianie kanałów dialogu i komunikacji. "Jesteśmy gotowi zapewniać odpowiednie rozwiązania" - powiedział.