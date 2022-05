Szefowa szwedzkiej dyplomacji podpisała wniosek o wstąpienie kraju do NATO

Szefowa dyplomacji Szwecji Ann Linde podpisała we wtorek wniosek o wstąpienie kraju do NATO. Dokument ma zostać wysłany do Brukseli, gdzie mieści się kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspólnie z Finlandią.

"Robimy to, co najlepsze dla naszego kraju" - skomentowała Linde po podpisaniu dokumentu.

Procedurę transmitowała na żywo szwedzka telewizja publiczna SVT, nazywając złożenie podpisu pod wnioskiem Szwecji do NATO "historyczną chwilą".

Dokument ma zostać złożony wspólnie z Finlandią, której parlament kontynuuje we wtorek debatę w tej sprawie. Tego samego dnia dwudniową wizytę w Sztokholmie rozpoczyna prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Oczekuje się, że po decyzji fińskiego parlamentu Niinisto zatwierdzi na odległość wniosek Finlandii o wejście do NATO.

W Sztokholmie Niinisto zostanie przyjęty we wtorek przez króla Karola XVI Gustawa, a także spotka się m.in. z premier Magdaleną Andersson. W środę odwiedzi bazę szwedzkiej marynarki wojennej w Berga.