Szefowie dyplomacji Polski i Australii o sytuacji na Ukrainie

Realne widmo konfliktu zbrojnego w Europie wschodniej, mogącego mieć globalne konsekwencje - to jeden z tematów niedzielnego spotkania w Warszawie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua i szefowej dyplomacji Australii Marise Payne.

Wizyta Marise Payne w Warszawie przypadła w dzień 50. rocznicy nawiązania polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych.

Jak wynika z niedzielnego komunikatu MSZ, ministrowie poruszyli m.in. temat "realnego widma konfliktu zbrojnego w Europie wschodniej, mogącego mieć globalne konsekwencje". "Minister Rau omówił również działania, jakie podejmuje w tej kwestii zarówno jako szef polskiej dyplomacji, jak i przewodniczący Organizacji i Bezpieczeństwa w Europie" - przekazał resort spraw zagranicznych.

W poniedziałek, na wniosek Ukrainy, obradować ma w Wiedniu Stała Rada Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. "Celem posiedzenia jest przedyskutowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach oraz tego, jakie kroki powinna podjąć OBWE w tej sytuacji, po to, żeby - przede wszystkim - doprowadzić do deeskalacji napięcia" - powiedział w niedzielę PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Polska sprawuje obecnie roczne przewodnictwo w OBWE.

W niedzielę minister Rau rozmawiał telefonicznie z sekretarz generalną OBWE Helgą Marią Schmid. Jak przekazała szefowa Organizacji na Twitterze, rozmowa z Rauem dotyczyła pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy. "Podkreśliliśmy kluczowe znaczenie pracy Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie i wysiłków negocjacyjnych podejmowanych przez Trójstronną Grupę Kontaktową dla zapewnienia ciągłego dialogu i osiągnięcia deeskalacji" - dodała Schmid.

Podczas niedzielnego spotkania - jak poinformowało MSZ - ministrowie Rau i Payne wymienili się też "pogłębionymi ocenami sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz regionie Indo-Pacyfiku". "Polska i Australia należą do tzw. państw podobnie myślących w odniesieniu do globalnych wyzwań i zagrożeń, co przekłada się na konkretną współpracę w sferze politycznej, prawnej i obronnej" - podkreślił minister Rau, którego wypowiedź została zacytowana w komunikacie MSZ.

Marise Payne zadeklarowała wolę zacieśniania współpracy z Polską, wskazując podobieństwo wyzwań i problemów w obu regionach.

Ministrowie zgodzili się - jak czytamy - że mimo dzielącej nasze kraje odległości, relacje dwustronne oraz współpraca na forach wielostronnych są bardzo dobre. "Od czasu wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Australii w 2018 r. umacniają się kontakty polityczne oraz gospodarczo-handlowe" - podkreślono w komunikacie MSZ.

20 lutego 1972 r. Polska i Australia ogłosiły decyzję o oficjalnym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Bezpośrednim następstwem tej decyzji było otwarcie ambasady Polski w Canberze i ambasady Australii w Warszawie.