Szefowie komisji spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy będą rozmawiać w USA o obronności i wojnie na Ukrainie

Szefowie komisji spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy będą rozmawiać w USA z przedstawicielami Izby Reprezentantów, Senatu oraz think tanków i organizacji pozarządowych o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, obronności i wojnie na Ukrainie.

O wyjeździe do USA mówi PAP szef polskiej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel. "Jesteśmy w formacie Trójkąta Lubelskiego, czyli Litwa, Ukraina i Polska jako trzech szefów komisji spraw zagranicznych" - poinformował.

"Zaczynamy dzisiaj od spotkań na Kapitolu, między innymi z szefem komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów oraz w Atlantic Council, a przed nami cały szereg spotkań - z szefem komisji spraw zagranicznych Senatu, z komisją obrony, komisją wywiadu, komisją ds. wydatkowania środków, szefami grup narodowych Polski, Ukrainy i państw bałtyckich, a także z przedstawicielami think tanków i organizacji pozarządowych, jak na przykład National Endowment for Democracy" - dodał.

"Zaplanowanych jest dużo rozmów z przedstawicielami wpływowych, mających coś do powiedzenia w amerykańskiej polityce think tanków, organizacji analitycznych, ale też ze znaczącymi w kwestii bezpieczeństwa, obronności, wojny na Ukrainie kongresmenami i senatorami" - powiedział Fogiel. "Chcemy też wyjaśniać, tam gdzie to potrzebne, wagę tego konfliktu oraz znaczenie bezpieczeństwa w regionie dla Stanów Zjednoczonych. Będziemy też cały czas przekonywać do zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy" - przekazał.

Powrót delegacji szefów komisji spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy zaplanowany jest na piątek.