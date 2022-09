Szefowie komisji SZ 12 państw: pseudoreferenda nie oddają woli narodu ukraińskiego i łamią prawo międzynarodowe

Organizowane przez Rosję pseudoreferenda łamią prawo międzynarodowe i nie oddają woli narodu ukraiński, rażąco naruszają niepodległość i integralność Ukrainy - czytamy we wspólnym oświadczeniu szefów komisji spraw zagranicznych parlamentów 12 państw europejskich

Oświadczenie podpisane przez szefów parlamentarnych komisji spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Słowacji, Rumunii oraz Finlandii zostało opublikowane w piątek na Twitterze przez szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych Marka Kuchcińskiego.

"Jako Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych naszych Parlamentów, w odpowiedzi na przeprowadzane przez rosyjski reżim fikcyjne referenda w czterech tymczasowo okupowanych regionach Ukrainy oraz kontynuowanie niesprowokowanej i niesprawiedliwej agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie: powtarzamy, że niesprawiedliwa inwazja Rosji na Ukrainę jest rażącym naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, i stoi w oczywistej sprzeczności ze zobowiązaniami Rosji wynikającymi z Artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego, jak również zobowiązaniami, które Rosja wzięła na siebie, podpisując Memorandum Budapeszteńskie gwarantujące Ukrainie suwerenność oraz integralność terytorialną" - czytamy w dokumencie.

Szefowie komisji podkreślili, że pseudoreferenda łamią prawo międzynarodowe i mogą być uznane tylko i wyłącznie za fałszywy pretekst do podjęcia próby aneksji części Ukrainy oraz usprawiedliwienia nielegalnej wojny. "Proces przypominający podejście Rosji do Krymu w 2014 roku, łączący w sobie obecność wojskową, przemoc, przymusowe deportacje, dezinformację, zastraszanie, dystrybucję rosyjskich paszportów pośród obywateli Ukrainy oraz fałszywe i nielegalne wyniki referendów" - wskazali autorzy.

Jak podkreślono, pseudoreferenda nie oddają woli prezentowanej przez naród ukraiński oraz rażąco naruszają integralność terytorialną oraz niepodległość Ukrainy, a aneksja terytoriów ukraińskich nie może być uznana przez żaden kraj.

"Ponawiamy nasze najwyższe potępienie trwającej wojny Rosji przeciw Ukrainie, rosyjskich fikcyjnych referendów oraz wszystkich osób publicznych i kolaborantów zaangażowanych w ich organizację na tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy, oraz żądamy, by Rosja natychmiast wycofała swoje siły z uznanych międzynarodowo granic Ukrainy oraz szanowała jej integralność terytorialną i suwerenność" - apelują szefowie komisji.

Autorzy wezwali też "naszych partnerów i sojuszników na całym świecie oraz wszystkie narody, które respektują fundamentalne wartości oraz podstawowe zasady karty Narodów Zjednoczonych, do odrzucenia i potępienia referendów" oraz "nieuznawania żadnych wyników, które Rosja może ogłosić, jak również paszportów wydawanych przez Federację Rosyjską na okupowanych terenach".

"Zachęcamy społeczność euroatlantycką i jej partnerów do pilnego wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji, by osłabić możliwości rosyjskich sił zbrojnych do prowadzenia wojny; do wzmocnienia wojskowej, finansowej, humanitarnej i dyplomatycznej pomocy dla Ukrainy; do jednogłośnego popierania inicjatyw, które potępiają działania wojskowe Rosji na Ukrainie i wzywają do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności sądowej; do kontynuowania izolacji Rosji w organizacjach międzynarodowych i regionalnych, jak również do podjęcia równoważnych decyzji w stosunku do Białorusi oraz nałożenia równoważnych sankcji jako państwo wspierające agresję Rosji" - zaapelowali również twórcy oświadczania.

Szefowie komisji wyrazili także wsparcie dla Ukrainy oraz narodu ukraińskiego. "Wyrażamy najgłębsze przekonanie, że będziemy kontynuować wsparcie dla narodu ukraińskiego i zapewnimy mu wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, aby pomóc mu w obronie siebie i swojego kraju, podczas gdy tak odważnie opierają się inwazji Rosji" - czytamy.

W dokumencie wezwano również do pociągnięcia do odpowiedzialności odpowiedzialnych za organizację pseudoreferendów.

"Upamiętniamy wszystkie ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainie - tysiące cywilów obrońców Ukrainy. Wyrażamy solidarność z Ukrainą i narodem ukraińskim" - czytamy także w dokumencie.