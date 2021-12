Szefowie komisji SZ parlamentów Polski, Litwy, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy przyjęli deklarację ws. Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie w obliczu groźby zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę nabiera szczególnego znaczenia - podkreślili we wspólnej deklaracji szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów Polski, Litwy, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Wyrazili poparcie dla idei rozszerzenia UE.

Szefowie komisji zaapelowali także o włączenie krajów Partnerstwa do programów i polityk unijnych.

W poniedziałek odbyła się wideokonferencja parlamentarzystów komisji spraw zagranicznych parlamentów Polski i Litwy oraz Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podczas spotkania on-line, do którego doszło z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Marka Kuchcińskiego, omówiono stan przygotowań rządów do szczytu Partnerstwa Wschodniego, który został zaplanowany na 15 grudnia, a także określono oczekiwania z nim związane. Rozmowy zakończyły się uchwalaniem wspólnej deklaracji.

W dokumencie, jak przekazało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, wskazano że Partnerstwo Wschodnie jest ważnym instrumentem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, który w obliczu groźby zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę "nabiera szczególnego znaczenia, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku konfliktu rosyjsko-gruzińskiego". Podkreślono również, że formuła Partnerstwa Wschodniego wymaga podjęcia działań zmierzających do dostosowania tej inicjatywy do nowych wyzwań, tak aby mogło ono spełniać swoje zadania.

Sygnatariusze deklaracji wyrazili poparcie dla idei rozszerzenia UE i zaapelowali, aby kraje Partnerstwa zostały włączone do programów i polityk unijnych, w tym określonych obszarów bezpieczeństwa i współpracy sektorowej, jak np. poprzez stworzenie wspólnego obszaru roamingowego oraz dalszą integrację z europejskim rynkiem wewnętrznym. Ponadto wezwali do ustanowienia dialogu strukturalnego Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Praw Człowieka demokratycznie wybranych parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego oraz szczególnie zainteresowanych państw członkowskich Unii.

Partnerstwo Wschodnie określa wymiar wschodni polityki UE. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 r., a jego głównym twórcą była Polska. Partnerstwo Wschodnie zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Przejawem realizacji projektu mają być preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe, mające przygotować do akcesji do UE.