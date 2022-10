Szefowie MSZ Polski i Słowacji rozmawiali o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i wsparciu dla Ukrainy

Współpraca dotycząca bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Europy, a także wspólnych projektów infrastrukturalnych - była wśród tematów wtorkowego spotkania szefów MSZ Polski i Słowacji - Zbigniewa Raua i Rastislava Kaczera. Ministrowie zapewnili też o woli dalszego wsparcia dla Ukrainy.

"Mamy świadomość, że w tych chwilach europejska jedność i atlantycka koordynacja mają znaczenie absolutnie kluczowe i stanowią mocną podstawę współpracy między Polską i Słowacją. W świetle obecnych wyzwań na znaczeniu zyskuje nasza kooperacja w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W tym kontekście szczególną korzyścią jest słowacko-polska współpraca w ramach NATO. W trakcie dzisiejszych rozmów podjęliśmy także temat dwustronnej współpracy w ramach OBWE, której Polska obecnie przewodniczy" - podkreślał na wspólnej konferencji w Warszawie minister Rau.

Jak mówił, oba kraje potępiają zbrodniczą, nielegalną i niczym nie usprawiedliwioną agresję Rosji na Ukrainę, podkreślając pełne i niezachwiane poparcie dla suwerenności, integralności Ukrainy. Jak zaznaczył minister, nie ma ich zgody ma żadne ustępstwa wobec Rosji, której obywatele dopuścili się ludobójstwa na terytorium Ukrainy. Rau zapewnił, że Polska i Słowacja będą podejmować wszelkie zgodne z prawem międzynarodowym prawem działania na rzecz wsparcia Ukrainy.

Rau podkreślił, że tematem rozmów było także "pogłębianie polsko-słowackiej współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych, jak polsko-słowacki interkonektor gazowy". Zaznaczył, że to niedawno otwarte połączenie jest w obecnych czasach "inwestycją oczekiwaną i pożądaną", która ma istotne znaczenie dla polsko-słowackiego bezpieczeństwa energetycznego. Wskazał, że jest to istotny element budowy regionalnego korytarza gazowego Północ-Południe i jest odzwierciedleniem energetycznej solidarności zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i regionalnym.

Kolejnym tematem - jak zaznaczył - był przegląd i dostosowanie strategii energetycznej UE do obecnej sytuacji. Ocenił, że warunkiem zmniejszenia uzależnienia energetycznego od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł surowców energetycznych i szlaków tranzytowych. Podkreślił, że działania w tym kierunku będą skuteczne tylko wtedy, gdy będą podejmowane wspólnie.

Rau zaznaczył, że rosyjski atak na Ukrainę zagraża też bezpieczeństwu żywnościowemu i stabilności łańcucha dostaw nie tylko w UE, ale i w samej Ukrainie. "Zgodziliśmy się, że kraj ten wymaga bezpośredniego wsparcia żywnościowego i takiego wsparcia będziemy udzielać Ukrainie" - stwierdził szef MSZ. Mówił też o roli współpracy transgranicznej.

Kaczer zapewniał, że Polska jest obecnie dla Słowacji kluczowym partnerem. Wskazywał, że działania Rosji zagrażają porządkowi światowemu. "Gdybyśmy je zaakceptowali, byłby to dla nas strzał w stopę" - ocenił. Mówił o konieczności prowadzenia w tej sprawie wspólnej polityki europejskiej.

Słowacki minister dziękował też Polsce za to, że polskie samoloty pilnują bezpieczeństwa także przestrzeni powietrznej Słowacji, dzięki czemu mogła ona przekazać swoje samoloty do obrony ukraińskiego nieba.

Mówił też o konieczności wzmocnienia unijnych instytucji i ich solidarności, także w związku z poszukiwaniem w Europie wspólnych rozwiązań na rzecz rozwiązania kryzysu energetycznego.

Ministrowie byli też proszeni o komentarz do apelu ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza; wzywał on kraje do wzmocnienia sankcji, uznania Rosji za kraj terrorystyczny i wykluczenia lub ograniczenia roli Rosji w organizacjach międzynarodowych.

Rau ocenił, że sankcje odnoszą skutek i "odniosą go jeszcze bardziej w przyszłości". Zapewniał, że będą stosowane póki będzie trwała wojna w Ukrainie, jej integralność nie będzie zapewniona oraz nie dojdzie do odbudowy Ukrainy przy pomocy środków pochodzących z Rosji jako kraju agresora. "Jeśli chodzi o kwalifikacje czynów rosyjskich, jeśli chodzi o zbrodnie wojenne, także zbrodnie ludobójstwa popełniane przez Rosję na Ukrainie i Ukraińcach, to czyny te wypełniają wszelkie znamiona aktów terrorystycznych" - powiedział.

"Jeśli celem rosyjskich ataków jest ludność cywilna, kobiety i dzieci, a także cywilna infrastruktura krytyczna, to stan faktyczny jednoznacznie wskazuje, że jest to szereg aktów natury terrorystycznej" - dodał Rau. Natomiast rozwiązania prawne, podkreślił, wymagają rozwiązań instytucjonalnych i odwołania się do szeregu postanowień prawa międzynarodowego.

W podobnym tonie wypowiadał się Kaczer podkreślając, że Słowacja jednoznacznie potępia rosyjskie akty terroru i nie zgadza się na ich tolerowanie, natomiast inną kwestią są obowiązujące ramy umów międzynarodowych. Zapewnił, że Polska i Słowacja zrobią wszystko, by na arenie międzynarodowej nie doszło do erozji wsparcia dla Ukrainy.