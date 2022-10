Szefowie MSZ Polski i Tanzanii rozmawiali o relacjach dwustronnych, współpracy gospodarczej i Ukrainie

Relacje polityczne, współpraca gospodarcza w zakresie rolnictwa i gospodarki wodnej, pomoc rozwojowa oraz rosyjska agresja na Ukrainę i jej konsekwencje, także dla państw afrykańskich - były tematami wtorkowego spotkania szefów dyplomacji Polski i Tanzanii: Zbigniewa Raua i Stergomeny Tax w Warszawie.

Szef polskiego MSZ podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że wizyta Tax w Polsce następuje wkrótce po objęciu przez nią stanowiska ministra spraw zagranicznych. Rau zaznaczył, że Tanzania jest krajem priorytetowym w programie polskiej współpracy rozwojowej, który obejmuje między innymi znaczące inwestycje w tanzański sektor rolniczy.

"Spektrum naszych relacji jest oczywiście dużo szersze i obejmuje oprócz agrotechnologii także różne gałęzie nowoczesnego przemysłu i usług jak górnictwo, zarządzanie zasobami wodnymi, cyfryzacja usług miejskich czy też cyberbezpieczeństwo" - powiedział szef polskiego MSZ. Zaznaczył, że program wizyty tanzańskiej minister w Polsce obejmuje też spotkania z firmami działającymi w tych i innych obszarach. Wyraził nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości kolejnymi polsko-tanzańskimi przedsięwzięciami.

Według Raua oprócz tematów dwustronnych podczas rozmowy poruszono także kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę i "jej ofiarach bezpośrednich - czyli Ukrainie i pośrednich", w tym państwach afrykańskich. Jak zaznaczył, w tych państwach wskutek wojny w Ukrainie bezpieczeństwo żywnościowe, a w niektórych przypadkach także stabilność wewnętrzna jest zagrożona.

Rau podkreślił, że Polska przywiązuje duże znaczenie do Afryki, czego wyrazem była między innymi niedawna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu oraz liczne konsultacje polityczne i gospodarcze, jakie są odbywane przez Polskę z afrykańskimi partnerami.

Szefowa tanzańskiej dyplomacji podkreśliła z kolei, że jej wizyta w Polsce była okazją do odbycia licznych konsultacji. Relacjonowała, że z szefem polskiego MSZ rozmawiała o współpracy w obszarach rolnictwa, turystyki, edukacji, gospodarki wodnej, górnictwa i handlu. "Zgodziliśmy się, że będziemy rozwijać nasze partnerstwo" - mówiła. Minister przekonywała, że Tanzania i Polska mają sobie wiele do zaoferowania jeśli chodzi o możliwości inwestycji i handlu jak również jako miejsce wycieczek; podkreślała, że Tanzania to "kraj spokojny, a środowisko dla biznesu jest tam bardzo przyjazne".

Jak wskazała minister Tax, podczas wtorkowych rozmów poruszono też temat "pokoju, bezpieczeństwa i energetyki jako kluczowych tematów dla przyszłej współpracy".