Szefowie MSZ Polski, Rumunii i Hiszpanii podpisali deklarację po pierwszym spotkaniu "Trójki walenckiej"

Wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy trójstronnej - podpisali we wtorek w Walencji w ramach nowego formatu "Trójki walenckiej" szefowie MSZ: Polski - Zbigniew Rau, Rumunii - Bogdan Aurescu i Hiszpanii - Jose Manuel Albares.

Spotkanie odbyło się w kontekście m.in. nadchodzącej hiszpańskiej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Ministrowie MSZ w deklaracji podkreślili zaangażowanie ich krajów "w UE, NATO i więź transatlantycką", jak również w partnerstwo strategiczne między UE a NATO oraz w długotrwałą współpracę w kluczowych obszarach geograficznych dla bezpieczeństwa europejskiego: Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. Potwierdzili "zdecydowane i trwałe" zaangażowanie na rzecz Ukrainy oraz jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz zobowiązanie do kontynuowania wszelkich działań w celu zapewnienia Ukrainie pomocy wojskowej niezbędnej do obrony jej suwerenności przed rosyjską agresją.

Szefowie MSZ zadeklarowali m.in. kontynuowanie konsultacji politycznych w ramach trójstronnego formatu spotkań ministerialnych - "Trójki walenckiej" oraz wsparcie członków tego formatu w przygotowaniu i rozwijaniu rotacyjnej prezydencji każdego z nich w Radzie Unii Europejskiej.

Zapowiedzieli, że będą szukać możliwości aktywnego wspierania przez Polskę i Rumunię hiszpańskiej prezydencji w Radzie w obszarach priorytetowych jak odporność UE, wspólne działania na rzecz wzmocnienia granic zewnętrznych Unii, sprawiedliwość, konkurencyjność, transformacja ekologiczna i cyfrowa.

Zadeklarowali też, że będą "aktywnie i solidarnie współpracować na rzecz zagwarantowania, aby zasady zjednoczonej, silnej i odpornej Unii Europejskiej znalazły też odzwierciedlenie w przyjęciu bez dalszej zwłoki decyzji o włączeniu Rumunii do strefy Schengen, co będzie wyrazem uznania dla znaczącego wkładu Rumunii w bezpieczeństwo wewnętrze UE", a także kontynuować działania na rzecz odnowionego partnerstwa transatlantyckiego w myśl oświadczenia ze szczytu UE i Stanów Zjednoczonych z 15 czerwca 2021 r.

Ministrowie w deklaracji zobowiązali się też do działań na rzecz odnowienia relacji między Europą a Ameryką Łacińską i Karaibami, podkreślając, że strategiczne partnerstwo z tym regionem zwiększy bezpieczeństwo i przyczyni się do wzmocnienia strategicznej odporności Europy.

"Polska, Rumunia i Hiszpania będą współpracować w celu zapewnienia wzmocnionego i pogłębionego zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wschodniego sąsiedztwa z zamiarem rozwoju sieci połączeń, pogłębiania integracji gospodarczej, rozwijania powiązań handlowo-inwestycyjnych oraz wzmacniania odporności i bezpieczeństwa energetycznego w regionie" - zadeklarowali ministrowie.

"Polska, Rumunia i Hiszpania uzgadniają, że maksymalnie wykorzystają nową dynamikę, jaka zapanowała w południowym sąsiedztwie, aby utrwalić ten format, organizując okresowe spotkania na wysokim szczeblu, a także stymulując kompleksową interakcję międzysektorową w celu proaktywnego mierzenia się ze wspólnymi zagrożeniami. Przewidujemy, że pierwszy szczyt będzie punktem zwrotnym w tych relacjach" - zaznaczyli.

Zapowiedzieli, że będą wspierać hiszpańską prezydencję w Radzie "w budowaniu konsensusu na poziomie europejskim dotyczącego wspierania Ukrainy, również w kontekście procesu akcesyjnego". "Hiszpańska prezydencja ma potencjał, aby wzmacniać jedność i zdecydowanie UE w pomaganiu Ukrainie pod każdym względem w wymiarze średnio- i długoterminowym, a także w odbudowie pokonfliktowej oraz w odniesieniu do perspektywy członkostwa w U" - ocenili ministrowie.

Zaznaczyli, że w ramach Trójki walenckiej chcą też wspierać Mołdawię i jej ambicje zmierzające do członkostwa w UE w trakcie całego procesu akcesyjnego oraz popierać akcesję państw Bałkanów Zachodnich i zachęcać do podejmowania wysiłków na rzecz ich stopniowej integracji z UE.

Ministrowie zadeklarowali, że ich kraje będą też kontynuować "silne, wielowymiarowe wsparcie dla Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską wojnę napastniczą" tak długo jak będzie to konieczne. Potwierdzili także zdecydowane poparcie dla rozszerzania UE "w oparciu o zasadę indywidualnych osiągnięć a także nasze zaangażowanie w poprawę realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przez kraje kandydujące obecnie i w przyszłości".

"Nasi sąsiedzi z krajów Bałkanów Zachodnich, Ukrainy i Republiki Mołdawii powinni otrzymać niezbędne wsparcie w procesie jak najszybszej akcesji do UE. Po należytym wypełnieniu przez Gruzję wszystkich warunków określonych przez Komisję Europejską należy zaproponować jej status kraju kandydującego. Jednocześnie potrzebne jest silne wsparcie Partnerstwa Wschodniego stanowiącego użyteczne ramy wschodniej polityki UE" - podkreślili szefowie MSZ Polski, Rumunii i Hiszpanii.

Zadeklarowali też działania na rzecz wzmacniania odporności Europy; jak wskazali priorytetami powinny być kluczowe obszary jak energia, bezpieczeństwo żywnościowe, cyfryzacja, zdrowie i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.

"Oznacza to wzmacnianie niezależności energetycznej naszych krajów, w szczególności od Rosji, zapewnienie odpowiedniego dostępu do surowców i podniesienie potencjału europejskiego przemysłu w zakresie różnorodnych technologii, zwłaszcza z uwzględnieniem celów związanych z dekarbonizacją gospodarki. Rozbudowa połączeń międzysystemowych w całej Unii Europejskiej, w tym na Półwyspie Iberyjskim, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i odporności UE z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy" - wskazali ministrowie.

W deklaracji wskazali też na potrzebę rozwijania narzędzi zdolnych do przeciwdziałania nowym zagrożeniom hybrydowym i związanym z zaawansowanymi technologiami; podkreślili też kluczową rolę NATO w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim. Ministrowie zadeklarowali też wsparcie wysiłków na rzecz wzmacniania i ochrony wschodniej flanki Sojuszu oraz wsparcie wysiłków NATO na południowej flance, zwłaszcza w odniesieniu do nowych i szybko rozwijających się zagrożeń, takich jak terroryzm, na obszarze Morza Śródziemnego, Afryki Północnej i Sahelu.

Ministrowie zobowiązali się też do wspierania euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, a także - w miarę możliwości - do koordynacji działań z zakresu obrony i bezpieczeństwa, zarówno na szczeblu UE jak i NATO, oraz na różnych międzynarodowych forach, w których uczestniczą Polska, Hiszpania i Rumunia.