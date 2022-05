Szefowie Nowej Lewicy w regionach mają przygotować nazwiska 100 potencjalnych kandydatów na senatorów na planowane w przyszłym roku wybory - dowiedziała się PAP w źródłach w partii. Ma być to podstawa do dalszych rozmów z innymi ugrupowaniami opozycji w ramach tzw. paktu senackiego.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek w rozmowie z PAP przekazał, że jego formacja szykuje się do wyborów parlamentarnych. "Koordynujemy te działania w województwach i poprosiliśmy organizacje wojewódzkie o wskazanie kandydatów na kandydatów do Senatu, bo musimy być przygotowani na wszelkie możliwości" - poinformował.

"Pewnie będzie to wkład do dyskusji o pakcie senackim, bo zakładamy, że opozycja będzie mądra - tak, jak była w 2019 roku - i taki pakt senacki będzie, a my chcemy mieć już osoby, które w poszczególnych okręgach możemy proponować" - powiedział Wieczorek.

Pytany, do kiedy liderzy w województwach mają zgłaszać swoich kandydatów, wiceszef Nowej Lewicy powiedział, że otrzymali oni czas do końca maja. "Ostatecznie plan jest tak, żeby we wrześniu zakończyć te działania i mieć 100 nazwisk, które będą kandydatami na kandydatów do Senatu" - dodał.

Współszefowa Nowej Lewicy w Warszawie Anna Maria Żukowska przyznała, że jej organizacja ma już wstępną listę potencjalnych kandydatów, ale nie chce ich jeszcze ujawniać. "Na pewno we wszystkich czterech okręgach w Warszawie jesteśmy w stanie wystawić dobre nazwiska" - zadeklarowała. Jednym z nich ma być związana z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk.

Przed wyborami 2019 r. z inicjatywy współtworzonego przez SLD, Wiosnę i Lewicę Razem bloku Lewicy zawarto "pakt senacki" - Lewica, PSL, PO zgodziły się nie wystawiać w poszczególnych okręgach przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu.

Dzięki paktowi senackiemu Lewica uzyskała wówczas dwa mandaty dla Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z ówczesnej Wiosny i Wojciecha Koniecznego z Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy z czasem stworzyli własne koło. Lewicy nie udało się m.in. w Łodzi, gdzie kandydowała Małgorzata Niewiadomska-Cudak, a mandat zdobył startujący z własnego komitetu Krzysztof Kwiatkowski popierany przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską z Platformy Obywatelskiej.