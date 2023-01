Szefowie parlamentów Polski i państw bałtyckich deklarują działania ws. utrzymania na agendzie kwestii wsparcia Ukrainy

Deklarujemy gotowość do pogłębiania współpracy między naszymi państwami i dążymy do wspólnego wywierania wpływu na społeczność międzynarodową w celu utrzymania na agendzie konieczności dalszego wspierania Ukrainy - podkreślili we wspólnej deklaracji szefowie parlamentów Polski i krajów bałtyckich.

Wspólna deklaracja została podpisana na spotkaniu w Sejmie, w którym wzięli udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii: Viktorija Czmilyte-Nielsen, Edvards Smiltens i Juri Ratas.

W deklaracji podkreślono, że obecna sytuacja geopolityczna, "skomplikowana imperialistycznymi działaniami Rosji na obszarze poradzieckim, stanowi wielkie wyzwanie dla systemu europejskiego bezpieczeństwa jak również sprawdzian międzynarodowej solidarności i współpracy".

"Nasze państwa prezentują bardzo zbliżone podejście do fundamentalnych kwestii dotyczących konstruowania bezpieczeństwa w Europie oraz działań jakie należy podejmować względem Rosji. Stale nawołujemy do zdecydowanej i konsekwentnej polityki sankcyjnej, do wspierania Ukrainy w wymiarze politycznym, wojskowym, humanitarnym i gospodarczym oraz do wzmacniania międzynarodowych wysiłków na rzecz zakończenia agresji Rosji" - czytamy w deklaracji.

Szefowie parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wskazali, że przywiązują wielką wagę do rozwoju dyplomacji parlamentarnej, która ich zdaniem stanowi bardzo cenne narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw. "W związku z tym deklarujemy gotowość i chęć pogłębiania współpracy między naszymi państwami na różnorodnych szczeblach: prezydium parlamentów, komisji sektorowych oraz grup parlamentarnych. Dostrzegamy wielki potencjał w kreowaniu silnego głosu naszych parlamentów poprzez dalsze wzmacnianie wymiaru parlamentarnego Inicjatywy Trójmorza oraz Platformy Krymskiej" - zaznaczyli.

Podkreślili, że dążą "do wspólnego wywierania wpływu na społeczność międzynarodową w celu utrzymania na agendzie konieczności dalszego wspierania Ukrainy, której stabilność w ogromnym zakresie gwarantuje bezpieczeństwo w Europie"

"Będziemy zabiegać o ścisłą współpracę w ramach międzynarodowych organizacji i zgromadzeń parlamentarnych w celu zapewnienia ich skuteczności oraz poszanowania prawa międzynarodowego i umów międzynarodowych. W ten sposób chcemy dążyć do stałej obecności parlamentów w międzynarodowej debacie o strategicznych kwestiach, wnosić swój wkład w działania realizowane przez nasze rządy oraz wzmacniać współpracę między naszymi państwami" - zadeklarowali szefowie parlamentów.