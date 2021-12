Szejna: spotkanie Nowej Lewicy z Scholzem planowane na początek 2022 roku

Gdyby w planie wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Warszawie pojawiła się chęć spotkania z Nową Lewicą, to my jesteśmy do dyspozycji - mówi PAP wiceszef partii Andrzej Szejna. Jak dodał, planowane jest spotkanie Nowej Lewicy z Scholzem na początku 2022 roku.

W niedzielę z oficjalną wizytą w Warszawie będzie przebywał nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Polityk SPD spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów spotkania będą m.in. sprawy unijne, kwestie migracyjne, energetyczne, a także sytuacja na wschodniej granicy UE.

Wiceszef Nowej Lewicy Andrzej Szejna, który w partii odpowiedzialny jest za sprawy międzynarodowe, został zapytany przez PAP, czy przy okazji wizyty kanclerza Niemiec w Warszawie dojdzie do spotkania z siostrzaną partią. "Jeżeli będzie taka oferta ze strony kanclerza, to tak" - powiedział. "Gdyby w planie wizyty Olafa Scholza w Warszawie, która jest wizytą rządową, nagle pojawiła się chęć spotkania z Nową Lewicą - to my jesteśmy do dyspozycji" - dodał.

Polityk przyznał także, że Nowa Lewica szczególnie nie zabiega o spotkanie z kanclerzem Niemiec, bo już wcześniej zostało ustalone inne spotkanie, a obecna wizyta ma inny charakter. "Mamy uzgodnioną wizytę kierownictwa Nowej Lewicy w Berlinie na początku przyszłego roku z nowym kierownictwem SPD, które zostanie wybrane 12 grudnia, a przy okazji wizyty mamy uzgodnione, że zostaniemy przyjęci przez Olafa Scholza" - powiedział.

Szejna poinformował także, że 16 grudnia w Brukseli dojdzie do spotkania z Scholzem w ramach rady liderów i premierów Partii Europejskich Socjalistów, gdzie będą obecni liderzy Nowej Lewicy.

Bundestag wybrał Olafa Scholza w środę na nowego kanclerza Niemiec. 63-letni polityk socjaldemokratycznej partii SPD zastąpił na stanowisku kanclerza Niemiec Angelę Merkel, która rządziła przez 16 lat. Merkel jest pierwszym kanclerzem Niemiec, który nie przegrał wyborów ani nie został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, lecz ustąpił z niego dobrowolnie.

Scholz jest czwartym kanclerzem z ramienia SPD w historii Republiki Federalnej - po Willy'm Brandcie (1969-1974), Helmucie Schmidcie (1974-1982) i Gerhardzie Schroederze (1998-2005). Z CDU wywodzili się kanclerze: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger i Helmut Kohl, a ostatnio kanclerz Merkel.