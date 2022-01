Szkolenia dla formatorów seminaryjnych w zakresie rozwoju ludzkiej seksualności - w dniach 17-21 stycznia

Blisko 40 formatorów seminaryjnych - diecezjalnych i zakonnych z całej Polski - weźmie udział w szkoleniach z rozumienia dynamiki rozwoju oraz patologii ludzkiej seksualności, które odbędą się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie w dniach 17-21 stycznia.

W komunikacie przekazanym PAP przez Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży poinformowano o szkoleniach wychowawców seminaryjnych: rektorów, ojców duchownych i prefektów seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski, które rozpoczną się w poniedziałek 17 stycznia w Gnieźnie.

Jednym z tematów pięciodniowych szkoleń będzie "kwestia strategii działania Kościoła oraz wskazania formacyjne dotyczące prewencji wykorzystania seksualnego wynikające z nowego +Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia+". Zagadnienie to przedstawi ks. Wojciech Rzeszowski, organizator spotkania.

Wyjaśnił on, że "szkolenia ukierunkowane są na pogłębienie wiedzy i wynikającej z niej świadomości, dotyczącej ludzkiej seksualności".

"To, co nie jest poznane i zintegrowane w ludzkiej osobowości, szybko może stać się dezintegrujące. Dotyczy to zwłaszcza ludzkiej seksualności, która jest ogromną energią. Bolesne dramaty związane z problemami niektórych księży w tej materii wyraźnie to potwierdzają" - powiedział ks. Rzeszkowski.

Zaznaczył, że potrzebna jest "dobra i profesjonalna edukacja, zwłaszcza wychowawców seminaryjnych, by oni sami potrafili dojrzale przeżywać własne powołanie do życia w ewangelicznej czystości, a później mogli w tym pomagać kandydatom przygotowującym się do kapłaństwa".

W komunikacie poinformowano, że kolejne bloki tematyczne w czasie szkolenia będą koncentrowały się "wokół zagadnień związanych z rozwojem sfery psychoseksualnej człowieka, jego tożsamością płciową, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi, a zwłaszcza jednym z przejawów jej zaburzeń, jakim jest pedofilia". "Specjaliści podejmą również kwestie, np. autoerotyzmu i cyberseksu" - zaznaczono.

Tematyka szkolenia obejmuje też "kwestie dotyczącą świadomego i aktywnego współtworzenia sytemu prewencji oraz przygotowania przyszłych księży do bezpiecznej pracy z dziećmi".

Poruszony zostanie również temat wskazań formacyjnych dotyczących problematyki wykorzystania seksualnego wynikające z nowego "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia". "Nowe Ratio wskazuje nie tylko na potrzebę właściwej weryfikacji kandydatów przyjmowanych do seminarium czy dopuszczanych do święceń, ale i pogłębione przygotowanie do dojrzałego przeżywania kapłańskiego celibatu" - zaznaczył ks. Wojciech Rzeszowski.

Wykładowcami sesji szkoleniowej dla wychowawców seminaryjnych będą: prof. Maria Beisert - prawnik, psycholog i seksuolog, dr Jolanta Próchniewicz - psycholog i teolog, ks. dr Marek Jarosz - psycholog i rektor seminarium duchownego w Płocku, mgr Justyna Frąckowiak - psycholog i terapeuta, mgr Maria Keller-Hamela z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz ks. dr Wojciech Rzeszowski - konsultor Komisji Duchowieństwa KEP i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Szkolenia dla wychowawców seminaryjnych organizowane są od 2017 roku. Inicjatywie patronuje: Komisja Duchowieństwa KEP, Ogólnopolska Konferencja Rektorów WSD, krakowskie Centrum Ochrony Dziecka. Obecną edycję współfinansuje Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.