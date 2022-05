Szłapka: KE nie odpuściła tematu praworządności

Komisja Europejska zwraca uwagę na pewne pierwsze kroki, gesty polskiego rządu i jest gotowa zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy, ale to nie znaczy, że odpuściła temat praworządności - ocenił w poniedziałek przewodniczący Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka, odnosząc się do uchwalenie ustawy o SN.

Aby doszło do wypłaty środków z KPO, polski rząd musi pójść na ustępstwa - powiedział Adam Szłapka.

Będzie to decyzja Nowogrodzkiej czy oni się cofną, aby troszeczkę oddać władzy omnipotentnego państwa, czy przejmować kolejne media, czy będą uważali, że te środki powinny do Polski wpłynąć - zaznaczył.

Unijne pieniądze nie będą wpływały na nasze konta, bo minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro dalej będzie sabotował interes Polski i dalej będzie blokował różne zmiany - dodał.

Szłapka pytany w poniedziałek (30 maja) w Radiu Puls o to, czy Komisja Europejska powinna dalej blokować środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski oraz stosować wobec niej tzw. mechanizm pieniądze za praworządność, odpowiedział że tak. "Moim zdaniem to zrobi, po prostu" - powiedział.

Sejm uchwalił w czwartek zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje KE w związku z decyzją TSUE. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapewniał w Sejmie, że "wynegocjowaliśmy KPO" i "zakończyliśmy negocjacje z KE kamieni milowych" związanych w KPO. Zapowiedział też przybycie 2 czerwca do Polski szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Szłapka, odnosząc się do tych zapowiedzi, ocenił, że "KE zwraca uwagę na pewne pierwsze kroki, gesty polskiego rządu i jest gotowa zaakceptować KPO, ale to nie znaczy, że odpuściła temat praworządności".

"Chciałbym, żeby w Polsce była praworządność i chciałbym, żeby wszyscy, którzy mają na to wpływ, robili maksymalnie dużo, żeby się dało wymusić na polskim rządzie w tym zakresie ustępstwa" - podkreślił Szłapka. Dodał, że chciałby, aby środki z KPO "do Polski wpłynęły".

Przewodniczący Nowoczesnej zaznaczył, że aby doszło do wypłaty środków z KPO, polski rząd musi pójść na ustępstwa. "Będzie to decyzja Nowogrodzkiej (...) czy oni się cofną, aby troszeczkę oddać władzy omnipotentnego państwa, które może wszystko, niszczyć poszczególnych obywateli, którzy się z nim nie zgadzają, czy przejmować kolejne media, czy będą uważali, że te środki powinny do Polski wpłynąć" - powiedział.

Szłapka ocenił, że unijne "pieniądze nie będą wpływały na nasze konta", bo minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro "dalej będzie sabotował interes Polski i dalej będzie blokował różne zmiany". Zaznaczył, że szef resortu sprawiedliwości powinien zostać postawiony przed sądem powszechnym, "żeby poszedł do więzienia".

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez polski rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.